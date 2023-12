Portugal está a pagar menos juros do que há um ano

Fatura com encargos até outubro soma 6,2 mil milhões de euros. Valor deu um salto face a setembro, mas está abaixo do acumulado nos primeiros 10 meses do ano passado. Foi o mês em que o Estado fez uma amortização de 9,1 mil milhões de euros.



O risco da dívida pública tem vindo a baixar e está abaixo de Espanha. Pedro Catarino Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 07:45







Até ao final do mês de outubro deste ano, o Estado gastou em juros e outros encargos da dívida pública 6,2 mil milhões de euros. O montante, divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), está apurado em contabilidade pública e representa um abrandamento face ao período homólogo.



