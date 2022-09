Portugal financia-se em 1.250 milhões. Paga juro de 2,75% pela dívida a dez anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal voltou a pagar mais para se financiar no mercado de dívida pública. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP emitiu esta quarta-feira um total de 1.250 milhões de euros em obrigações do Tesouro (OT) a quatro e dez, em linha com a meta que tinha estabelecido, mas foi preciso um juro mais elevado para o garantir.

No caso da maturidade "benchmark", o IGCP colocou 780 milhões de euros em obrigações com maturidade em 16 de julho de 2032, a uma taxa de juro de 2,754%.





Entre as emissões mais recentes está apenas uma realizada pelo país em março de títulos com maturidade em 2027, na qual o juro se fixou em 0,217%.

A "yield" fica acima dos 2,33% pagos em junho num leilão de OT com maturidade comparável e ainda mais quando comparado com a abertura desta linha em abril. Na altura, Portugal recorreu a uma venda sindicada (tradicionalmente mais cara que um leilão) e conseguiu um juro de 1,694%.Já nas obrigações que atingem o prazo a 21 de julho de 2026, a emissão desta quarta-feira foi de 470 milhões de euros, tendo para isso pago um juro de 1,777%.Miguel Martín chegou à presidência do IGCP há duas semanas e estreou-se esta quarta-feira nas operações de mercado. A colocação de títulos a quatro e dez anos aconteceu num momento de agravamento das “yields" pelo que os analistas já esperavam que os grandes investidores pedissem ao país para pagar mais por este financiamento.A escalada da inflação (agravada pela guerra) levou o Banco Central Europeu (BCE) a travar na compra de ativos e a subir juros duas vezes consecutivas, o que tem resultado num agravamento das "yields" das dívidas soberanas. Ainda assim, o efeito poderá ter sido atenuado pelas recentes subidas ao “rating” da dívida portuguesa por duas agências de notação.

