Portugal financia-se em 1.500 milhões em BT com novo recorde negativo a 6 meses

s bancos centrais têm estado sob alguma pressão, devido aos fatores como inflação, interrupção nas cadeias de abastecimento e elevados preços de energia, fatores que os levaram a iniciar os primeiros ajustes às suas políticas monetárias, no entanto e como ainda estamos numa fase de recuperação das economias, não se esperam que estes ajustes sejam muito agressivos".



"Os planos de compra de estímulos começaram a ser retirados e a expetativa dos mercados é que comecemos a assistir a subidas nas taxas de referência, movimento que já é visível nas taxas de médio e longo prazo mas que ainda não afeta muito as de curto prazo. É muito importante, e em particular para Portugal, poder continuar a beneficiar do cenário atual de taxas de juro baixas, para poder fazer faze ao elevado nível de endividamento", acrescenta Filipe Silva.





Portugal regressou esta quarta-feira aos leilões de dívida de curto prazo, tendo colocado um total de 1.500 milhões de euros em dívida a seis e 12 meses. Apesar do movimento de subida de juros nos mercados obrigacionistas, o Tesouro conseguiu colocar os títulos com a maturidade mais curta, a 6 meses, com um novo recorde de juros negativos.A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP emitiu 495 milhões de euros em títulos com maturidade em julho de 2022, com um juro negativo de -0,596%, um valor inédito na emissão de títulos a seis meses. Segundo os dados da Bloomberg, a procura foi de 2,76 vezes a oferta.Nos títulos com maturidade a 12 meses, o Tesouro financiou-se em 1.005 milhões de euros, com uma taxa dePortugal conseguiu assim colocar o valor máximo pretendido - montante indicativo da operação era entre 1.250 e 1.500 milhões de euros - com juros negativos, apesar do movimento de subida nos juros das obrigações que tem marcado este arranque de ano.Para o diretor de investimentos do Banco Carregosa, "oPortugal mantém taxas de juro negativas até aos 5 anos. A taxa de referência a 10 anos segue a negociar acima de 0,6%.(Notícia atualizada com mais informação)