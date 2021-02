Portugal atrai procura recorde de 34 mil milhões e paga juro de 1% para emitir dívida sindicada a 30 anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) já está no mercado com a primeira emissão sindicada de dívida deste ano, com a colocação de títulos a 30 anos.

No arranque da operação o IGCP colocou a rendibilidade dos títulos nos 88 pontos base acima da taxa swap do euro a 30 anos (0,157%), pelo que a taxa de juro oferecida arrancou em 1,037%.

Contudo, a elevada procura depois da abertura do livro de ordens provocou uma descida do "spread" para 85 pontos base, pelo que Portugal vai suportar uma taxa de juro de cerca de 1% para obter financiamento a 30 anos.



Os dados avançados posteriormente pela Bloomberg confirmam o elevado interesse dos investidores na dívida portuguesa. As ordens já totalizam mais de 34 mil milhões de euros, o que segundo a agência de notícias representa a procura mais elevada de sempre numa emissão de dívida portuguesa. Nas duas anteriores emissões de dívida a 30 anos a procura foi sempre inferior a 10 mil milhões de euros.

O IGCP está a emitir títulos com maturidade em abril de 2052 (ou seja, mais de 31 anos), aproveitando o atual contexto de taxas de juro em mínimos históricos para se financiar em prazos muito longos. O valor da emissão ainda não está definido.

A linha de obrigações que Portugal tem atualmente com maturidade mais longa expira em 2045 (24 anos), sendo que no mercado secundário estes títulos estão hoje com uma "yield" de 0,786%.

Esta linha de obrigações com maturidade em 2045 foi lançada através de uma emissão sindicada em 2015, sendo que na altura o IGCP aceitou pagar uma taxa de juro acima de 3%.

A emissão a 30 anos que está esta quarta-feira no mercado surge depois de em janeiro Portugal ter conseguido o feito de emitir dívida a 10 anos pela primeira vez com uma taxa negativa. No mercado secundário os títulos a 10 anos estão atualmente com uma taxa em redor de 0%.

De acordo com a Bloomberg, foram estes os bancos contratados pelo IGCP para tratar da operação: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Nomura e NovoBanco.

Ao contrário do que acontece nos leilões regulares, nas emissões sindicadas os bancos contactam diretamente com os investidores para colocar os títulos e ficam também por isso com uma parte da emissão.



