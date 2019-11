Portugal paga mais para emitir dívida a 10 anos  

Portugal colocou hoje 970 milhões de euros em obrigações do Tesouro a 10 anos (maturidade em 15 de junho de 2019), suportando um custo de 0,333%, que está acima da taxa de juro de 0,264% da emissão anterior.

Este agravamento ligeiro está em linha com o comportamento dos juros de Portugal no mercado secundário, que têm aliviado de mínimos nas últimas semanas.



O IGCP, agência que gere a dívida pública portuguesa, pretendia emitir entre 750 milhões e mil milhões de euros, tendo colocado um montante que ficou muito próximo do limite máximo. A procura foi fraca (1,58 mil milhões de euros), superando apenas em 1,63 vezes a oferta. Um rácio inferior ao registado na última emissão de setembro (2,11 vezes).



Os juros mais elevados e a procura mais reduzida refletem um menor apetite dos investidores por dívida soberana europeia, numa altura em que é maior a procura por ativos de maior risco. Nas últimas semanas os juros da dívida portuguesa (e de outros soberanos da Europa) têm subido face aos mínimos registados em agosto.



No mercado secundário a taxa de juro dos títulos a 10 anos está esta quarta-feira em 0,342%, o que compara com o mínimo abaixo de 0,1% fixado há três meses.



Os custos de financiamento de Portugal nas emissões a 10 anos fixaram mínimos históricos em todos os leilões realizados este ano. Apesar do agravamento ligeiro da emissão de hoje, a taxa de 0,333% é a segunda mais baixa de sempre e representa menos de um terço do custo de financiamento que Portugal suportou na emissão realizada em maio (1,059%).