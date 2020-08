Sonae refinancia mais 122,5 milhões de dívida e emite empréstimo obrigacionista

A Sonae MC, subsidiária da Sonae SGPS, concretizou três operações adicionais de refinanciamento de médio e longo prazo no montante de 122,5 milhões de euros, informou a retalhista em comunicado à CMVM.

"Estas operações foram realizadas a condições muito competitivas de mercado, sublinhando uma vez mais a qualidade da empresa e a solidez da sua estrutura de capitais", acrescenta o documento da empresa liderada por Cláudia Azevedo (na foto).

Leia Também Sonae MC arrecada 34 milhões em operação de sale & leaseback

Desta forma, o montante total de empréstimos de longo prazo refinanciados pela Sonae MC nos últimos quatro meses ascende a 327,5 milhões de euros.

Estas operações "permitiram aumentar a maturidade média da dívida, reduzindo de forma significativa as necessidades de financiamento futuras da Sonae MC, mesmo nos cenários macroeconómicos mais adversos, e reforçaram a resiliência do seu balanço, de forma a perseguir os seus objetivos estratégicos em melhores condições".

Além destas operações de refinanciamento, a Sonae MC procedeu, no passado dia 30 de julho, à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de 50 milhões de euros, sem garantias e com maturidade a 30 de julho de 2025 e, hoje à sua admissão à negociação, no mercado Access da Euronext Lisbon, informa ainda o comunicado.

A denominação deste empréstimo é SONAE MC 07/2020 - 2025 (ISIN PTMOCCOM0010).