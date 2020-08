Sonae MC arrecada 34 milhões em operação de sale & leaseback

A Sonae MC, dona de insígnias como o Continente, Wells e Maxmat, arrecadou 34 milhões de euros numa operação de sale & leaseback de quatro ativos de retalho alimentar em Portugal, segundo um comunicado emitido esta quarta-feira, 5 de agosto, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Esta operação – de venda e posterior arrendamento – implica que a Sonae deixa de ser dona dos edifícios em causa, mas permanece neles como arrendatária.





O comunicado enviado à CMVM adianta ainda que, após esta transação, "o nível de detenção de ativos de retalho (freehold) da Sonae MC passou a situar-se em 41%".





Leia Também Sonae refinancia mais 122,5 milhões de dívida e emite empréstimo obrigacionista

Este negócio é comunicado um dia depois de a Sonae MC ter informado que concretizou três operações adicionais de refinanciamento de médio e longo prazo no montante de 122,5 milhões de euros.





"Estas operações foram realizadas a condições muito competitivas de mercado, sublinhando uma vez mais a qualidade da empresa e a solidez da sua estrutura de capitais", acrescenta o documento da empresa liderada por Cláudia Azevedo.





Ontem, a empresa adiantou ainda que procedeu, no passado dia 30 de julho, à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de 50 milhões de euros, sem garantias e com maturidade a 30 de julho de 2025 e, hoje à sua admissão à negociação, no mercado Access da Euronext Lisbon.