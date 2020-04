S&P corta perspetiva do Haitong para ‘negativa’

A agência de notação financeira S&P cortou a perspetiva para a evolução da qualidade da dívida do Haitong, de ‘estável’ para ‘negativa’.

A justificar a decisão está a contração económica decorrente da pandemia de covid-19, que irá exercer pressão sobre as fontes de receitas e sobre o malparado, "ampliando os riscos" para o banco, refere a agência num relatório divulgado esta quinta-feira.

"Atendendo a que a pandemia poderá demorar mais e propagar-se mais do que aquilo que atualmente se estima, a rentabilidade e a qualidade do crédito do Haitong Bank poderão deteriorar-se mais do que aquilo que esperávamos", sublinha a Standard & Poor’s.

O "outlook" ‘negativo’ reflete a possibilidade de um corte da classificação da dívida se o risco do banco ou o seu perfil financeiro se deteriorarem significativamente, adverte ainda a agência.

O "rating" do ex-BESI foi mantido em ‘BB’, o que corresponde ao segundo nível da categoria de investimento especulativo (o chamado "lixo").

No passado dia 21 de março, o Haitong Bank – da esfera da Haitong International Holdings Limited (HIH), integralmente detida pela Haitong Securities – anunciou lucros de 7,5 milhões de euros em 2019, contra 1,1 milhões no ano precedente.

Segundo o banco, que opera em países como Portugal, Espanha Polónia, Brasil e Reino Unido, os lucros de 2019 deveram-se a uma "melhoria significativa da atividade operacional recorrente, tendo sido alcançados "apesar do custo extraordinário de 10 milhões de euros relativo a uma amortização de 'goodwill'".