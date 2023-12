Tesouro foi mais vezes buscar dívida do que colocar

As operações de recompra ou troca de obrigações do Tesouro foram mais frequentes em 2023 do que as emissões de novos títulos. A estratégia é comum entre outros países como França e Itália e estará relacionada com a gestão de custos e a corrida aos certificados.

