Tesouro vai voltar a emitir dívida no retalho

O Executivo prevê emitir Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável, num montante de 1.500 milhões de euros, mantendo-se “a expectativa de um contributo limitado dos instrumentos de aforro (149 milhões de euros), tendo em conta o incremento das amortizações dos Certificados do Tesouro e CTPM (com maturidade em 2020) e o pressuposto de um perfil de reinvestimento prudente.