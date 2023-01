Europa de Leste com juros da casa mais altos, mas Portugal lidera subida

Portugal terminou 2021 com as taxas de juro do crédito à habitação ainda abaixo de 1%, numa altura em que a média dos juros da casa a nível nacional estava ainda abaixo da média da Zona Euro. Além de Portugal, apenas a Finlândia e a Eslováquia se encontravam na mesma situação. Mas, à exceção do país nórdico, estes países não tardaram a ultrapassar esse valor.



...