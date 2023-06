Governo diz a clientes dos bancos para serem "exigentes" com juros dos depósitos

Leia Também 600 mil aforradores compraram certificados da série anterior. É dois terços do total

"O Governo tem estado na linha da frente desse apelo e temos a convicção de que a concorrência vai aumentar", disse, sublinhando que os depositantes têm o poder de gerar dinamismo no mercado português, que conta com juros dos depósitos entre os mais baixo da União Europeia. A taxa de juro dos novos depósitos a particulares ultrapassou 1% pela primeira vez em oito anos, tendo atingido 1,03% em abril. É, contudo, cerca de metade da média europeia e um terço do que é pago em Itália, por exemplo."Como clientes, temos de ter consciência que não valemos um mês de transações para um banco. Acreditamos muito na importância da concorrência, de verem tabelas comparativas. Esta pressão, exigência e disponibilidade para mudar de banco é fundamental para que a banca mude as condições", sublinhou o governante.Bloco de Esquerda e PCP (que pediu a audição do Governo no Parlamento) criticam a decisão do Governo de lançar uma nova série de certificados de aforro com um limite de juros mais baixo por considerarem que é um desincentivo à banca para melhorar os juros dos depósitos.João Nuno Mendes voltou a recusar que tenha havido qualquer pressão do setor financeiro em relação à alteração, dizendo que já estava decidida desde abril, mas que foram necessárias seis semanas para a concretizar devido a procedimentos internos."Temos demonstradosempre uma total independência" em relação à banca defendeu. E deu como exemplo o pacote legislativo de redução de comissões bancárias que começou a entrar em vigor no mês passado , bem como o fim da comissão de reembolso antecipado no crédito no final do ano passado.Segundo João Nuno Mendes, estas alterações já estão a ter efeitos nas dinâmicas de mudança de banco por parte dos clientes, em particular de crédito. "