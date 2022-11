Inflação, travão económico e "aumento abrupto" de juros agravam riscos financeiros

Leia Também Banco de Portugal avisa para risco de queda nos preços das casas

O Banco de Portugal vê maiores riscos para o sistema financeiro português face à conjugação entre desaceleração da economia, escalada da inflação e aumento "abrupto" das taxas de juro na Zona Euro. O alerta é feito no relatório de estabilidade financeira divulgado esta quarta-feira pelo supervisor."A conjuntura económica é caraterizada por inflação elevada e mais persistente, aumento abrupto das taxas de juro e deterioração das perspetivas para a atividade económica. Estes fatores interagem com vulnerabilidades pré-existentes, não obstante o ajustamento financeiro das famílias, das empresas e das administrações públicas no período pós-crise de dívida soberana", refere.Estes desenvolvimentos ocorrem num quadro em que os setores residentes ainda mantêm algumas vulnerabilidades relevantes como os níveis de dívida, a sensibilidade do serviço de dívida à subida das taxas de juro oficiais e, no caso do setor bancário, a exposição a determinadas classes de ativos, como seja a títulos de dívida a taxa fixa, designadamente de dívida soberana, e a ativos imobiliários, com destaque para o imobiliário residencial.Assim, o supervisor liderado por Mário Centeno explica que os "riscos para a estabilidade financeira aumentaram", mas também que "a resiliência do setor financeiro contribuirá para a preservação da estabilidade financeira".O Banco de Portugal identifica seis principais riscos, começando pela "reavaliação adicional" de prémios de risco. Não obstante as correções observadas, os mercados financeiros internacionais "permanecem vulneráveis", designadamente à medida que os bancos centrais prosseguem o processo de normalização da política monetária.O segundo risco prende-se com a trajetória de redução da dívida pública, que pode ser "desafiada" pelo aumento das despesas com juros e pelo abrandamento real e nominal da economia, avisa o supervisor liderado por Mário Centeno.A desaceleração económica e a subida da inflação, conjugadas com aumentos adicionais das taxas de juro de mercado, poderão também deteriorar a situação financeira dos particulares, em especial entre os já mais vulneráveis e num contexto de taxa de poupança reduzida, aumentando o risco de incumprimento.O risco do crédito da banca a empresas mais afetadas pela pandemia e escalada dos preços de energia e matérias-primas, bem como de redução dos preços no mercado imobiliário residencial são também identificados.Por último, "uma inflação elevada e persistente, um aumento abrupto das taxas de juro e um abrandamento forte da atividade económica são os principais fatores de risco para o setor bancário, via risco de crédito e risco de mercado", acrescenta o Banco de Portugal.(Notícia atualizada às 12:30)