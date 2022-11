Banco de Portugal antecipa recuo na procura por casas. Mas não vê excesso de oferta

A procura por casas para comprar poderá recuar devido ao impacto da inflação nos rendimentos das famílias, bem como à subida das taxas de juro, segundo antecipa o Banco de Portugal no relatório de estabilidade financeira divulgado esta quarta-feira. O supervisor liderado por Mário Centeno antecipa, contudo, que a diminuição na procura seja absorvida."A incerteza corrente, a potencial perda de rendimento real das famílias e aumentos adicionais das taxas de juro poderão reduzir a procura por ativos imobiliários. Todavia, com as restrições na oferta de habitação, não é de esperar um excesso de oferta que requeira um período prolongado até que seja absorvida pelo mercado", aponta o relatório.O Banco de Portugal assinala que a percentagem de transações financiadas com crédito bancário doméstico - cerca de 50% em 2022 - é "bastante inferior" à registada durante a anterior crise da dívida soberana: cerca de 75% em 2010. Adicionalmente, "a recomendação macroprudencial relativa aos novos créditos às famílias promove a resiliência de mutuantes e mutuários nas transações financiadas por crédito", sublinha.(Notícia em atualização)