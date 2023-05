Nem Powell consegue resgatar Wall Street. S&P 500 interrompe "rally" de dois dias

33.426,63 pontos

4.191,98 pontos,

12.657,90 pontos.

Leia Também Europa encurta ganhos com impasse nos EUA

Leia Também Jerome Powell disposto a pausar subida dos juros em junho

Leia Também Janet Yellen diz à banca que são necessárias mais fusões

Leia Também Conversações para aumentar tecto da dívida nos EUA de novo num impasse

O impasse nas negociações em torno do tecto da dívida dos EUA pressionou o fecho da sessão em Wall Street e nem as boas notícias do presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell (na foto), foram suficientes para segurar os três principais índices no verde.O industrial Dow Jones desvalorizou 0,33% para, enquanto o Standart &Poor's 500 (S&P 500) caiu 0,14% parainterrompendo o "rally" de dois dias.Por sua vez o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,24% paraO sentimento foi pressionado pelo impasse nas negociações em Washington. Os negociadores do lado do "speaker" da maioria republicana da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, abandonaram abruptamente a reunião à porta fechada com os representantes da Casa Branca pouco depois de o encontro ter começado, segundo avançou a Bloomberg.Esta situação volta a colocar em dúvida a viabilidade financeira do governo federal, que poderá entrar em incumprimento já a partir de 1 de junho.Numa nota de "research" citada pela Bloomberg, o UBS alerta que o S&P 500 pode afundar 20% para 3.400 pontos, caso os EUA entrem em "default", ainda que neste momento o banco veja "uma probabilidade de 50% de o Congresso aprovar um aumento a curto prazo" do tecto da dívida norte-americana.Nem mesmo as declarações de Powell foram suficientes para resgatar Wall Street de terreno negativo.O presidente da Fed afirmou que está disposto a fazer uma pausa na subida das as subidas das taxas de juro - e já em junho. "Percorremos um longo caminho no endurecimento da política monetária, que tem sido restritiva", afirmou Jerome Powell, durante uma conferência da Fed, que decorre em Washington, acrescentando que há ainda "incerteza sobre os efeitos retardados deste aperto e sobre a dimensão do aperto do crédito devido às recentes pressões no setor bancário".Após estas declarações, o mercado de "swaps" reduziu a probabilidade de haver um aumento da taxa dos fundos federais na próxima reunião em junho para 25%.