Rogério Alves e o veto às ordens no Advogado do Diabo: "Com alguns retoques, AR vai reenviar diplomas"

Ex-bastonário dos Advogados acredita que haverá alguma mexidas pela Assembleia da República aos estatutos das ordens profissionais vetados por Marcelo. No caso dos advogados, Rogério Alves acredita que o período de estágio de 12 meses será corrigido para 18. O também fundador da RA e Associados apesar do "simulacro de cedência" às exigências de Marcelo, que vetou o diploma, a maioria parlamentar usará "o alegado corporativismo" e a argumentação do bloqueio de verbas de Bruxelas para fazer passar as alterações aos estatutos das ordens.