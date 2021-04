Protestos dos adeptos ditaram fim da Superliga Europeia

O anúncio da criação de uma Superliga Europeia com 12 dos clubes mais ricos do "velho continente" motivou fortes protestos dos adeptos. A contestação fez-se sentir mais em Inglaterra, com os simpatizantes de Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham a fazerem-se ouvir. Estes seis clubes, juntamente com Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, AC Milan, Inter e Juventus formaram o núcleo fundador da competição. As pressões dos adeptos e da UEFA levaram os emblemas ingleses a renunciar à competição, sendo seguidos pelo AC Milan e Inter. O projeto foi suspenso e dificilmente voltará a ser aventado nos tempos mais próximos.