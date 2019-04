Arrancou esta terça-feira o maior salão automóvel da Ásia. Numa altura em que se começa a falar de uma bolha no mercado de carros elétricos na China, as fabricantes continuam a apostar neste segmento. Daí que muitos dos lançamentos de novos modelos no China Auto Show sejam precisamente de carros elétricos. Aston Martin, BMW, Toyota, Mercedes, Volkswagen e Renault foram algumas das marcas que apresentaram novos modelos no salão que este ano decorre em Xangai