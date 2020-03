Negócios TV Restaurantes em Lisboa adaptam-se para continuar a responder à procura A carregar o vídeo ... Negócios TV Restaurantes em Lisboa adaptam-se para continuar a responder à procura 0 0 Ler mais tarde 19:12

De portas fechadas ou com acesso limitado devido à covid-19, os estabelecimentos de restauração do bairro do Calhariz de Benfica, em Lisboa, garantem hoje refeições prontas a levar, ainda que com pouco movimento, destacando-se a procura da população idosa.