Condição da central nuclear de Zaporijia é grave mas estável, garante ONU

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, disse esta sexta-feira que a situação da central nuclear de Zaporijia é grave, mas estável, apesar do impacto da rutura da barragem de Kakhovka. Grossi disse ainda que há água suficiente no reservatório de arrefecimento e que nenhuma medida adicional é necessária no momento.