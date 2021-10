Governo estuda novo aumento extra de pensões em 2022

As pensões mais baixas deverão ter no próximo ano um aumento extraordinário à semelhança do que aconteceu nos últimos seis anos. A indicação é dada ao Negócios pelo vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia, numa entrevista que pode ler na íntegra na quarta-feira, dia 6 de outubro.