Negócios TV João Proença: A ADSE quer "tabelas como as que existem no privado"

O presidente do Conselho Geral de Supervisão explica que a ADSE apenas quer adotar mecanismos análogos aos existentes nos seguros privados, com tabelas com preços máximos e regime de autorizações prévias. O problema é que os hospitais privados opõem-se.