João Vieira Lopes: Natal deste ano pode crescer 5% a 10% face ao pré-covid

As empresas do comércio e serviços estão otimistas e esperam que as vendas do Natal este ano superem mesmo os níveis de 2019, "a não ser que haja alguma catástrofre" com a pandemia, afirma João Vieira Lopes. O líder da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP) admite crescimentos entre os 5% e os 10%.