Joaquim Miranda Sarmento: "O ministro das Finanças está cada vez mais isolado"

Para o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, o ministro das Finanças "está cada vez mais isolado" no Governo, depois das críticas feitas pelo ministro das Infraestruturas em relação à CP. Joaquim Miranda Sarmento considera ainda que o primeiro-ministro foi desautorizado.