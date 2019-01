Negócios TV Matos Fernandes admite restrições à utilização da água na agricultura A carregar o vídeo ... Negócios TV Matos Fernandes admite restrições à utilização da água na agricultura 2 0 Ler mais tarde 11:30

O ministro do Ambiente e da Transição Energética diz, em entrevista ao Negócios e Antena 1, que o Governo vai reunir em fevereiro, com as associações de regantes, para programar o ano agrícola em função da disponibilidade de água que existe.