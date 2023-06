NASA mostra em vídeo o aumento do nível do mar desde 1993

A NASA publicou na sua página um vídeo com simulação de como o nível do mar subiu de 1993 até o presente como resultado das alterações climáticas. “À medida que o planeta aquece e o gelo polar derrete, o nível médio global do mar aumenta”, aponta a NASA no vídeo onde se pode observar uma subida entre 10 e 11 centímetros.