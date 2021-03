O programa para atrair "novos Brigantinos"

Bragança quer mostrar as cartas que tem para dar no que toca ao trabalho remoto. Para convencer as pessoas do seu potencial, a cidade está a lançar um programa que irá permitir a quatro famílias viver na região por um mês em regime de teletrabalho para que, no final, estas famílias possam partilhar a experiência nas redes sociais e através de um documentário.