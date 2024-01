Peter Villax: "Aumento do rendimento das famílias devia ser consequência do aumento da economia"

O presidente da Associação das Empresas Familiares, Peter Villax, entende que o aumento do rendimento das famílias tem de advir do crescimento da economia. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, aponta que o eleitorado não pode estar a ser "subornado" de forma contínua com o aumento de salários e pensões.