Polícia detém empresário brasileiro Eike Batista no âmbito da Lava Jato

O empresário brasileiro Eike Batista foi hoje detido pela polícia do Rio de Janeiro, na sequência de um mandado emitido a pedido do Ministério Público Federal, no âmbito da operação Lava Jato, noticia o Globo.