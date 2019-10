CIRA: 30 anos de história de uma região

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) comemora hoje o seu 30.º aniversário. Para assinalar a data, começa hoje e termina na próxima sexta-feira um congresso no Auditório do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, o qual vai ter como temas centrais os transportes, a proteção civil e as florestas.

Hoje, Dia da Região, haverá uma Sessão Solene Evocativa, que se inicia às 18 horas e contará com as intervenções dos presidentes do Conselho Intermunicipal, José Ribau Esteves, e da Assembleia Intermunicipal, António Sousa Santos, e de um dos autarcas fundadores em 1989 da Associação de Municípios da Ria, Maria de Lurdes Breu, então presidente da Câmara Municipal de Estarreja. Mais tarde, às 21h45, o Teatro Aveirense recebe o Concerto Comemorativo dos 30 anos em Comunidade Intermunicipal, com a atuação da Banda da Armada.

Amanhã – e à semelhança das edições anteriores –, haverá discussão de assuntos e projetos da região. Os temas em debate serão a mobilidade integrada como serviço, a mobilidade sustentável, flexível e partilhada e será ainda apresentado o concurso internacional para a operação do transporte público rodoviário da CIRA.

Na sexta-feira, a encerrar este congresso, discute-se a gestão florestal qualificada e novas apostas, aprofundando temas como a investigação, a produção qualificada e a biomassa e a energia na região. Antes do encerramento, às 12h25, os congressistas falarão ainda sobre a proteção civil e a capacitação institucional e territorial.

A AMRia…

Recue-se, todavia, no tempo e explique-se que a CIRA apenas foi formalmente criada a 16 de outubro de 2008. No entanto, os municípios que a compõem já detêm um passado de trabalho em associação em prol do desenvolvimento do território. Em 1989, para promover a qualidade ambiental da ria de Aveiro, 11 municípios da região associaram-se para constituir a AMRia – Associação de Municípios da Ria. Esta organização agregava os municípios envolventes à zona lagunar: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

Posteriormente, a AMRia assumiu a elaboração de projetos intermunicipais que contribuíssem para o desenvolvimento da região aos níveis económico, social, cultural, arquitetónico e paisagístico. Entre as suas várias ações destacam-se o Plano Ria – Plano Integrado para a Resolução dos Problemas de Poluição da Ria de Aveiro, o Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, a Agência Regional de Energia e Ambiente da Ria, a formação profissional e o Programa Aveiro Digital.

… e a GAMA

Na sequência da Lei nº 10/2003, que estabeleceu a criação das áreas metropolitanas, é constituída, em 2004, a GAMA – Grande Área Metropolitana de Aveiro, com os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra. Refira-se que a GAMA, no âmbito da sua atividade, foi a entidade promotora do projeto Quadro de Referência Estratégico para a Região de Aveiro.



Com o histórico de cooperação e trabalho em prol da região, cimentados com a AMRia e a GAMA, estavam lançadas as bases para a constituição da… CIRA.





O que é a CIRA