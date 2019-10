Qualificação da floresta passa pelos agentes da fileira

Produtores, empresas e entidades têm um papel fundamental pois são as suas ações que melhoram a floresta e o funcionamento do setor.

Um dos temas que vai ser discutido neste congresso da CIRA é a gestão florestal qualificada. Assim, na sexta-feira vão debater-se soluções relativas à produção qualificada da biomassa, a investigação na área da floresta e a própria produção industrial, as quais se inserem na vida da região, que alberga no seu território estas três valências. Luís Sarabando, coordenador da Associação Florestal do Baixo Vouga (AFBV), é um dos oradores que vai fazer parte do painel para debater este tema.

Entrevistámos o responsável da AFBV e perguntámos o que está a ser feito na região de Aveiro para tornar a gestão florestal mais qualificada. Luís Sarabando responde que a qualificação da floresta passa sobretudo "pela qualificação dos agentes da fileira": produtores, empresas e entidades, pois são as suas ações futuras que promovem as melhorias na qualidade da floresta e do funcionamento do setor. Neste sentido, "a AFBV promove há 20 anos inúmeras ações de informação e formação dos proprietários, esperando que desenvolvam no terreno as práticas florestais mais corretas e adequadas, que compreendam a racionalidade dos seus investimentos e os impactos das suas ações ao encontro das exigências da sociedade atual".

Luís Sarabando informa que a região de Aveiro é igualmente das regiões mais dinâmicas ao nível da Certificação Florestal. Este processo garante que "as matas em questão são geridas de forma responsável, utilizando boas práticas e respeitando o contexto socioeconómico em que se inserem". "A AFBV é, desde 2009, dinamizadora da primeira iniciativa regional de Certificação Florestal no país", acrescenta.

A qualificação das empresas florestais tem sido igualmente aposta formativa já que "são elas que executam a maior parte dos serviços de gestão e exploração, desde a plantação até à colheita final das madeiras". E a região faz um bom percurso "no relacionamento interinstitucional" para que todos os envolvidos compreendam "a importância do seu papel e funções no melhor funcionamento da fileira". A sensibilização do público infantil e juvenil para a importância da floresta não está esquecida, existindo múltiplos projetos, como o Floresta Viva: Educação Florestal pelas Artes.

Sobre as novas apostas na produção na região para tornar a mesma mais sustentável, Luís Sarabando explica que a tendência é para uma "maior valorização das funções sociais da floresta, em que os serviços de recreio e ambientais se sobrepõem aos de produção". "Historicamente, a região de Aveiro possui uma influência forte da floresta de produção à base de eucalipto, motivada pela boa aptidão de solos e clima, boa organização dos produtores e empresas, e localização central no país e na bacia de abastecimento de uma das principais indústrias de pasta e papel".

O coordenador reconhece que houve "excessos na utilização massiva da espécie eucalipto", mas a região não deve menosprezar o seu potencial produtivo, pois não existirão condições socioeconómicas para alterar este contexto nos próximos 20 a 30 anos. Logo tem de se trabalhar na consolidação de novos conceitos que permitam "compartimentar a paisagem atual através da recuperação da rede ecológica e ainda da implementação de rede de proteção civil".

É preciso apostar no turismo ambiental, na introdução de espécies como o sobreiro, o pinheiro-manso, o medronheiro, os frutos secos e não só, diz, relembrando ainda que são os produtores florestais que mais valorizam a floresta, contudo a responsabilidade não pode ficar só nas suas mãos. "É necessário que os governos reconheçam essas mais-valias e criem condições justas para que possam ser uma realidade."

A investigação na área

Questionado sobre o que está a ser feito ao nível de investigação na área da floresta e qual tem sido o papel da AFBV, responde que um dos grandes desafios será "encontrar alternativas de utilização para os produtos da floresta, de base sustentável, em substituição de produtos com processos produtivos altamente poluentes - algodão, plásticos, combustíveis, entre outros".

A AFBV tem-se concentrado na participação em parcerias de investigação relacionadas com o processo de gestão florestal: melhoramento genético e melhoria de produtividade de povoamentos, redução ou mitigação de impactos negativos da gestão, redução de químicos no ciclo produtivo, controlo biotécnico de pragas e doenças, entre outros.





A Associação gostaria também muito de avançar no curto prazo com um projeto na área da sociologia, procurando estudar novos modelos de relacionamento e motivação dos proprietários que permitam ultrapassar uma das principais características da propriedade florestal da região: o Minifúndio.



"Possuímos já várias iniciativas de 'Áreas Florestais Agrupadas', que poderiam ser o ponto de partida. Nestes projetos, os proprietários compreenderam que a gestão das pequenas parcelas não é atrativa nem possível de gerir de forma consciente, responsável e eficiente, e ainda que é obrigatório passar para uma escala de gestão mais alargada, isto é, em conjunto com os proprietários confinantes".



Os três casos de sucesso em Águeda e Vagos deixam à AFBV o desafio de "procurar conhecer as razões e motivações diferenciadas destes conjuntos de proprietários".



No que diz respeito à importância da biomassa florestal para o ambiente, pode, na região, "constituir um importante recurso energético em substituição de outras energias poluentes, por se tratar de um abundante recurso endógeno".