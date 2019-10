"É a somar que somos mais fortes!"

José Ribau Esteves, presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), acredita que o congresso que assinala o 30.º aniversário da instituição que lidera será um sucesso. Em entrevista, o também autarca aveirense explica o que vai acontecer no evento, mas vai mais além, recordando as lutas da região, os desafios da CIRA e faz ainda um ponto de situação de como estão a decorrer os projetos locais.

Que expectativas tem para este congresso da CIRA, que começa hoje?

As expectativas são as melhores. Queremos realizar um grande congresso, honrando os 30 anos em Comunidade Intermunicipal, procurando encontrar novas soluções para as questões dos nossos dias, debatendo ideias importantes e fortificando os laços entre os municípios, neste trabalho contínuo para conseguir sempre fazer mais e melhor pela nossa região. Essa tem sido também a tradição nos nossos congressos bianuais, este ano com a limitação da ausência de Governo, que recuperaremos oportunamente com a entrega do nosso dossiê atualizado de reivindicações e de desafios aos novos ou reconduzidos governantes. Continuamos na luta por vários importantes objetivos para a região de Aveiro, como a capacitação do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, com a ampliação e a qualificação do Hospital Infante D. Pedro com Centro Académico Clínico e com a qualificação dos Hospitais de Águeda e Estarreja. Também são nossos objetivos a construção das vias para a competitividade, a realização de mais investimento na ria de Aveiro com uma gestão autónoma e nela sediada, articulando com investimentos na defesa costeira e cuidando da boa gestão das alterações climáticas. O fim da cobrança das portagens das autoestradas nos percursos intrarregião de Aveiro é mais um objetivo, entre outros, querendo reiterar e enriquecer as propostas com todos os cidadãos interessados. Complementaremos com o transporte flexível e a pedido, cuja rede está a ser planeada.

O que pode prometer a quem se inscreveu e vai assistir a este evento?

A edição deste ano foca essencialmente duas grandes áreas de trabalho crescente – e em crescimento – na escala intermunicipal: os transportes públicos e a floresta com a proteção civil. Numa fase de transição política em Portugal e na Europa, em que aguardamos a tomada de posse do novo Governo de Portugal e da nova Comissão Europeia, selecionámos estes temas muito atuais, enquanto a região de Aveiro e os seus 11 municípios associados prosseguem o seu determinado trabalho de execução de projetos e gestão de operações. Nestes, são utilizados na sua maior parte os fundos comunitários do Portugal 2020 e as parcerias institucionais com entidades públicas e privadas. Aqui se inclui a decisão recente de proceder à revisão do Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro (Unir@Ria), dando-lhe a necessária atualidade e integrando aspetos muito relevantes para a gestão do nosso território como os que respeitam às alterações climáticas. É uma nova frente de trabalho que se conjuga com a revisão da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Aveiro, visando a sua definição para o período 2020/2027, e que estamos a iniciar num trabalho de cooperação institucional com a Universidade de Aveiro e envolvendo as entidades parceiras.

Existe algum ponto que gostaria de destacar neste congresso pela sua importância. Um painel, um tema…

Eu diria três temas: a Sessão Solene Evocativa dos 30 anos em Comunidade Intermunicipal, hoje; a apresentação do concurso público na área dos transportes públicos, amanhã; e o painel da gestão florestal qualificada e novas apostas nessa fileira, na sexta-feira. São temas importantes e que vão trazer novidades para a vida dos nossos concidadãos. É a somar que somos mais fortes!

Um dos temas deste congresso é o transporte público rodoviário de passageiros. O que estão os municípios da região de Aveiro a fazer para promover a mobilidade integrada e sustentável? Que investimento tem sido feito neste sentido pela CIRA?

Relativamente aos transportes públicos, em que antecipámos logo em 2011 um Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (PIMTRA), vamos apresentar agora o concurso internacional para o serviço do transporte público rodoviário da região. Trata-se de uma grande operação que visa a criação de um serviço de transporte público de qualidade, mais sustentável, abrangente e adequado às necessidades das populações, perspetivando o futuro da mobilidade na região. Esta mobilidade será feita através de um modelo partilhado construído em conjunto com os 11 municípios – necessariamente articulando com a Área Metropolitana do Porto e as contíguas Comunidades Intermunicipais de Coimbra e Viseu. Se esta é a mais recente aposta com a criação da Autoridade Regional de Transportes, por força do raro mas vantajoso exemplo de descentralização ocorrido em Portugal, a verdade é que há muito a Comunidade Intermunicipal tem-se assumido como Aveiro, Região da Bicicleta em diversas frentes, municipais e intermunicipais, empresariais e associativas. Basta recuar até anteriores congressos nos quais essa temática foi tratada, evidenciando o dinamismo e o contínuo investimento em ciclovias, iniciativa das câmaras ou Polis Ria de Aveiro. Relembre-se que somos a região do país com maior índice de utilização de bicicleta, com vários projetos implementados ou previstos ao longo do território. E que ainda queremos ligar na Grande Rota da Ria de Aveiro, projeto em curso, a culminar em 2020. Afinal, estamos a cumprir a visão do PIMTRA, de pensar a mobilidade como opção do quotidiano, na rede multimodal da região.

Explique o papel do PIMTRA nesta área?

O PIMTRA representa o culminar de um trabalho de parceria, com a participação de um conjunto de entidades, num investimento de mais de 410 mil euros, assumido pelos 11 municípios da região de Aveiro e que aí identificou os principais fluxos de mobilidade, assim como um conjunto de prioridades, hierarquizadas num período de dez anos (2014-2024). Entre as várias recomendações do documento, há a salientar o aproveitamento das redes cicláveis já criadas para estimular a utilização da bicicleta nas deslocações do quotidiano. Mas há mais: a melhoria das redes pedonais; a melhoria da qualidade de oferta na linha ferroviária do Vouga, a estruturação da oferta intermunicipal de transportes públicos, com a criação de interfaces urbanos; a promoção de alternativas rodoviárias aos aglomerados urbanos e a criação de um Observatório para a Mobilidade na região.

Que expectativas tem para a apresentação do concurso internacional para a operação do transporte público rodoviário da CIRA que vai decorrer no congresso?

O concurso dos serviços públicos de transporte de passageiros é uma matéria da maior importância para os cidadãos da região de Aveiro. Este processo vem requerendo a máxima atenção na elaboração das peças do procedimento, recolha de parecer prévio vinculativo da Autoridade de Mobilidade e Transportes e preparação do lançamento do concurso público internacional, dos circuitos municipais e intermunicipais – cuidando da devida articulação com o município de Aveiro. A CIRA está a organizar uma reunião de trabalho com as Autoridades de Transporte de Portugal, para debater o ponto de situação do seu trabalho. Bem como da aplicação do PART, amanhã de manhã, antes da conferência sobre transportes que integra o Congresso da Região de Aveiro 2019.





Em que estado se encontra o desassoreamento da ria de Aveiro?