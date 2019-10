Formação: uma prioridade da AIDA CCI

A formação profissional é uma das grandes prioridades da Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA CCI), sendo muito procurada pelo tecido económico da região. Fernando Castro, presidente da AIDA CCI, explica que se constatou que a aposta na formação à medida das necessidades das empresas e dos seus colaboradores tem um impacto "bastante positivo", dado que é percecionado como um meio de valorização pessoal e profissional, não estando confinado ao mero cumprimento da legislação.

"No âmbito do Portugal 2020 as tipologias de formação com maior impacto foram a formação-ação, as modulares certificadas e o Centro Qualifica. A formação-ação foi implementada em cerca de 167 empresas, envolvendo 457 colaboradores, em áreas como a certificação da qualidade, internacionalização, organização e gestão e desempenho organizacional".

O responsável da AIDA CCI esclarece que as formações modulares certificadas são de pequena duração e destinam-se a ativos empregados e até à data envolveram "865 participantes". O Centro Qualifica da AIDA destaca-se por "ter uma forte vertente empresarial, pois trabalha com os colaboradores nas próprias empresas". "Desde o início do funcionamento contamos com cerca de 1.291 participantes."