Relacionamento com os municípios da CIRA tem sido bom

A AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria é uma associação que tem como objetivo ajudar as empresas do distrito de Aveiro a evoluir e crescer. Nesta entrevista, o seu presidente, Fernando Castro, fala da relação com a CIRA, das conquistas da AIDA CCI, como o facto de ter ganho recentemente o estatuto de Câmara de Comércio e Indústria, e da importância de projetos como o PME Qualify.

Que balanço faz de 33 anos de AIDA CCI?

Um balanço francamente positivo. Ao longo destes 33 anos a AIDA tem estado atenta à evolução, nacional e internacional, para poder transmitir ao tecido empresarial do distrito em geral, e aos seus associados em particular, a mensagem de necessidade de permanente alerta à evolução. Para isso, tem vindo a dotar-se de estruturas técnicas capazes e tem-se aliado a parceiros nacionais e estrangeiros, com o objetivo de mais eficazmente poder fornecer respostas adequadas. Tem, igualmente, angariado novas competências, a mais recente das quais com a conquista do estatuto de Câmara de Comércio e Indústria.

Quais são os vossos principais objetivos?

A proximidade ao tecido empresarial tem sido e vai continuar a ser a grande aposta da AIDA CCI, pois só assim cumprirá a sua missão de apoiar e representar a atividade industrial do nosso distrito. Só assim poderemos ambicionar continuar a crescer, de forma segura, consolidando o percurso que tem sido trilhado, honrando o trabalho dos antecessores, dignificando a imagem da associação.

Fale-me um pouco da vossa parceria institucional com a CIRA. Como tem decorrido ao longo dos anos?

O relacionamento com os municípios que integram a CIRA de um modo geral tem sido bom e profícuo, cremos, para ambas as partes. No que se refere ao relacionamento com a CIRA enquanto órgão institucional, é formal.

Como correu o projeto Inter Aveiro, feito precisamente em parceria com a CIRA e também com a Universidade de Aveiro?

O Inter Aveiro foi um projeto estruturante, apoiado pelo Centro 2020, que afirmou Aveiro como região empreendedora e competitiva internacionalmente. Teve um forte impacto no tecido empresarial, não só pela rede de parcerias criadas, mas também pelo conhecimento adquirido sobre as oportunidades de negócios aos mercados-alvo – França, Alemanha, Canadá, EUA, Brasil e Moçambique. A aproximação e a articulação com instituições (públicas e privadas) e com os empresários da diáspora potenciaram, de facto, uma maior relação de proximidade, pelo que estão criadas, a nosso ver, as condições que garantem resultados positivos que não se esgotam neste projeto e que serão o suporte para a concretização de futuros negócios.

A AIDA CCI tem vindo a implementar o projeto PME Qualify desde 2018. Qual é o seu principal propósito e quais são os benefícios para as empresas do distrito?

O PME Qualify é um projeto apoiado pelo COMPETE 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER, que visa fomentar a valorização e transferência de conhecimento e tecnologia e a qualificação dos recursos humanos, através de iniciativas que contribuem para o reforço da capacitação empresarial das PME. Engloba o desenvolvimento de novas áreas de competência, tanto para as empresas como para o capital humano, como a digitalização da economia, adoção dos conceitos de Indústria 4.0, a eficiência energética ou a economia circular, de forma a mudar paradigmas e potenciar o crescimento.

No âmbito do PME Qualify, a AIDA CCI tem realizado diversos eventos que visam qualificar e sensibilizar as PME para as questões da transformação digital e da Indústria 4.0. Os gestores portugueses têm-se adaptado a essas exigências?

É um processo gradual, a diferentes ritmos e com alguma complexidade dependendo do tipo de organização. No distrito e região de Aveiro, temos já muitos bons exemplos de empresas que já conseguiram "dar o salto", outras que estão a implementar e outras a iniciar. Razão pela qual no âmbito deste projeto iremos criar o Aveiro Business Club, que visa nomeadamente envolver as PME nas cadeias de valor globais de cinco grandes empresas, promover a integração de novas tecnologias nas PME que facilitem a adaptação à Indústria 4.0, bem como aumentar as exportações.

Que outras atividades estão previstas até ao final do projeto?

No âmbito do projeto iremos realizar a 29 de outubro o seminário sobre Estratégia de Marketing Digital e Analytics; a 5 de novembro, três sessões de networking, a da manhã terá a Bosch, a OLI e a Sonae MC na qualidade de empresas-âncora, que irão reunir-se com cinco empresas cada. Já as duas sessões a decorrer à tarde terão um formato diferente, uma vez que o agendamento das reuniões acontecerá entre empresas registadas, sendo efetuado de acordo com o interesse de cada uma. A 26 de novembro decorrerá o seminário sobre Webmarketing e Social Media e em dezembro o seminário de apresentação dos resultados. Teremos igualmente a realização de open days em empresas-âncora do Aveiro Business Club. Não sendo uma ação do projeto, mas sim complementar e de relevante importância para as empresas é a 2ª edição do Congresso Internacional de Negócios, que iremos realizar a 15 de novembro, no Parque de Exposições de Aveiro, subordinado ao tema "Tecnologia, Globalização e Negócios", evento que conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República, e no qual se prevê a presença de mais de duas centenas de pessoas, entre empresários e outros agentes económicos do distrito e nacionais. As informações sobre estes eventos poderão ser consultadas no site da AIDA CCI www.aida.pt e nas redes sociais.