Uma luta permanente para o crescimento da região

A CIRA, em parceria com outras forças ativas, empenha-se no desenvolvimento local.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) ajuda a desenvolver o território e defende os interesses comuns dos municípios que a integram. Através do trabalho desenvolvido e da cooperação dos 11 municípios que fazem parte da instituição encontram-se soluções para resolver problemas comuns e auxiliam-se as populações locais, resultando no crescimento da região. Pedida uma opinião sobre a importância da CIRA a Fátima Lopes Alves, a presidente do conselho de administração do Porto de Aveiro recorda a ligação que une as duas instituições desde a sua constituição, tendo todos os associados um elemento territorial comum: a ria de Aveiro. "Lutamos para que a região cresça e se desenvolva sustentadamente, com uma visão comum e diferenciadora de todo o território em que se insere", afirma.





Fátima Lopes Alves relembra que de há muitos anos a esta parte que "a APA, S.A. segue uma política de colaboração empenhada com as forças ativas da região em que se encontra, incluindo-se aqui a CIRA, como também a Comunidade Portuária de Aveiro (CPA) ou a Associação Industrial de Aveiro (AIDA), entre outras".