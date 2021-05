“Aumentámos as vendas dos elétricos”

A Renault tem o objetivo de se tornar a marca líder do setor automóvel na transição energética e das energias limpas. Joana Cardoso, diretora de Comunicação e Transformação da marca, explica o que está a ser feito nesse sentido.





Na sua opinião, como está a decorrer a transição para a mobilidade elétrica em Portugal?

Se tivermos em consideração que Portugal é o 5.º país europeu onde mais se vendem automóveis elétricos e, no caso particular da Renault, em 2020 aumentámos as vendas deste tipo de automóveis em 28% face ao período homólogo, em absoluto contraciclo com o resto do mercado, podemos afirmar que está a decorrer relativamente bem. Importa é que se mantenham ou reforcem mesmo os incentivos para a aquisição de automóveis 100% elétricos e que se preparem as infraestruturas para que essa transição seja pacífica, nomeadamente ao nível da quantidade e qualidade de postos de carregamento disponíveis.





Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, disse em entrevista recente que, muito provavelmente, no próximo Orçamento do Estado o sistema de incentivos aos carros elétricos vai manter-se nos quatro milhões de euros. Considera este valor adequado?

É um valor insuficiente e os dados comprovam-no. Em 2020, o fundo ambiental para aquisição de automóvel elétrico que era concedido a empresas – os principais compradores – esgotou-se na primeira metade do ano. Para agravar a situação, o Governo reformulou esse apoio para 2021, condicionando-o a veículos comerciais ligeiros. Medidas desta natureza levam a um atraso na transição para a mobilidade elétrica, uma vez que têm sido as empresas o grande motor desta transição. Se compararmos com outros países, a insuficiência dos apoios concedidos em Portugal é ainda mais evidente, senão vejamos: na Croácia o incentivo pode chegar aos 9.200 euros, em França aos 7.000, na Alemanha aos 9.000, na Grécia aos 6.500, na Hungria aos 7.350 e em Portugal é de 3.000.





Quantos veículos elétricos e híbridos plug-in tem a Renault?

O pioneirismo da Renault na mobilidade elétrica reflete-se também na sua oferta, afinal os mais de dez anos de experiência da marca nesta área conferem-lhe um manancial de conhecimento e experiência único. Atualmente, dispomos de cinco veículos 100% elétricos e de seis híbridos, estando previsto o lançamento de 14 novos modelos até 2025, dos quais sete serão 100% elétricos e os restantes sete eletrificados. No seio do grupo, destaque também para o lançamento daquele que será claramente o automóvel elétrico mais acessível do mercado, o novo Dacia Spring, que acreditamos virá democratizar definitivamente a mobilidade elétrica dado o seu preço imbatível de 16.800 euros (13.800 com fundo ambiental).





Vai haver alguma novidade no que diz respeito a veículos eletrificados Renault ainda este ano ou em 2022?

Sim, vamos ter diversas novidades, mas destaco o novo Renault Megane E-TECH Electric, um SUV 100% elétrico do segmento C, que tem suscitado imenso interesse desde que revelámos o "show-car" e que tem a sua comercialização prevista para o primeiro trimestre de 2022. Já no próximo mês, apresentaremos o novo Renault Arkana, um SUV coupé com um design revolucionário no segmento C.





Que peso tiveram as vendas de veículos eletrificados na Renault em 2020? Em Portugal e na Europa?

Em Portugal, a Renault registou um crescimento das vendas de 28% (o dobro do mercado), o que lhe valeu a liderança, com uma quota de mercado de 17,5%, correspondente a um total de 1.415 unidades vendidas (passageiros + comerciais ligeiros). No mercado europeu, a Renault duplicou as vendas e confirmou a liderança de mercado com 115.888 veículos elétricos vendidos, sendo que, o Renault Zoe foi o automóvel elétrico mais vendido na Europa.





Qual é o segredo do sucesso do Zoe?

O sucesso do Renault Zoe é de facto incrível. Em 2020 foi, uma vez mais, o veículo elétrico mais vendido na Europa com mais de 100 mil unidades vendidas. O seu sucesso reside em diversos fatores, nomeadamente o ser uma proposta que incorpora mais de dez anos de experiência e conhecimento do grupo em veículos elétricos. Também é um modelo que tem sido atualizado ao longo dos anos, o que lhe permite estar sempre na vanguarda, sendo uma proposta ajustada ao mercado, com uma relação preço/qualidade imbatível.





O que é a tecnologia E-Tech da Renault?

Desenvolvida e patenteada (150 novas patentes) pelo departamento de motores da Renault, a tecnologia E-Tech híbrida combina dois motores elétricos, com um motor a gasolina e uma transmissão inteligente multimodo, desenvolvida a partir da experiência da equipa Renault de Fórmula 1, sem recurso a embraiagem ou sincronizador. Um sistema único e revolucionário que nasceu também como resultado de mais de uma década de experiência da Renault em matéria de mobilidade elétrica. A tecnologia híbrida da Renault permite até 80% em condução elétrica na cidade e um consumo até menos 40% num motor E-Tech híbrido. Do mesmo modo, permite até 65 quilómetros de autonomia elétrica em cidade (segundo a norma WLTP Cidade), num motor E-Tech híbrido plug-in. Esta tecnologia inovadora oferece excecional eficiência em termos de CO2, com uma notável experiência de condução para o cliente.





Qual é a estratégia e o compromisso da Renault rumo à eletrificação?

"Destacamos o lançamento daquele que será o automóvel elétrico mais acessível do mercado, o novo Dacia Spring, que virá democratizar definitivamente a mobilidade elétrica dado o seu preço imbatível de 16.800 euros (13.800 com fundo ambiental)." Joana Cardoso, diretora de Comunicação e Transformação da Renault

Com a apresentação do plano Renaulution, em janeiro, a Renault renovou o seu compromisso em se tornar a marca líder na transição energética e das energias limpas. Desde logo, desafiando os líderes do mercado dos híbridos graças à tecnologia E-Tech. E procurando também manter a liderança do mercado de veículos elétricos, disponibilizará ainda soluções de hidrogénio para os veículos comerciais ligeiros. O objetivo é claro, ser líder da transição energética, através da oferta da gama mais ecológica do mercado.