Há transição, mas vai demorar o seu tempo

Nuno Castel-Branco, diretor-geral do Standvirtual, explica que o mercado de carros eletrificados está a crescer em Portugal por existir uma maior consciencialização ambiental, sobretudo dos mais jovens. Todavia, recorda que este processo está ainda em fase embrionária e explica porquê. O responsável da plataforma de carros usados fala ainda do futuro do Standvirtual e da sua estratégia de sustentabilidade.





Como está a mobilidade elétrica em Portugal?

O mercado de veículos eletrificados, ainda que com valores pouco significativos, começa a crescer em Portugal. Os dados mais recentes mostram que cerca de 30% das vendas de veículos novos são de eletrificados (elétricos + híbridos a gasolina + híbridos a diesel). No entanto, temos de ter em consideração que ainda nem 2% do total do parque automóvel português (cerca de 4 milhões de viaturas) é composto por carros eletrificados. É um processo que ainda demorará o seu tempo, mas que me parece inevitável por imposição do próprio consumidor.



O que está a correr bem na transição para a mobilidade elétrica? E quais são as fragilidades que o país denota e que fazem com que não haja mais carros eletrificados a circular nas nossas estradas?

A transição está a acontecer. Levará, contudo, o seu tempo e não será tão direta quanto muitas pessoas vaticinam.



Do lado dos pontos a favor temos uma maior consciencialização ambiental por parte dos consumidores, sobretudo os mais jovens, que acaba por se refletir nos números referidos anteriormente.





Por outro lado, temos também de ter em conta várias questões em relação a esta tecnologia. Não podemos fugir à evidência de que os carros elétricos, hoje em dia, desvalorizam mais do que os veículos a combustão. Deste modo, e considerando que os veículos elétricos têm um custo mensal mais baixo, não há certezas em relação a uma poupança efetiva atendendo ao período de vida útil das baterias. A isto se somam as limitações do ecossistema ao nível de carregamento (escassez de postos/estruturas de carregamento) e o tempo necessário para o carregamento das baterias.



Está a registar-se uma maior procura pelos veículos eletrificados no Standvirtual?

Sim, notamos claramente essa tendência. Uma das explicações para o aumento da procura por este tipo de automóveis prende-se com um crescimento muito significativo de tráfego no Standvirtual por parte de consumidores mais jovens (18-24 anos), que têm uma consciência ambiental muito mais efetiva do que gerações anteriores. No entanto, esta procura ainda não encontra resposta em termos de oferta no que ao mercado de usados diz respeito.



O que vai fazer no futuro o Standvirtual para responder a esta procura crescente de veículos eletrificados?

Há um aumento na procura dos carros elétricos, nomeadamente nos híbridos plug-in. No entanto, a realidade é que apenas 5% dos automóveis anunciados no Standvirtual são eletrificados, e há que recordar que "a fábrica dos carros usados" são os carros novos, o que quer dizer que apenas num futuro ainda distante o mercado de usados poderá ter uma oferta mais vasta deste tipo de automóveis.



Muito em breve vamos desenvolver dentro do Standvirtual uma área de carros novos em que o cliente poderá configurar o carro que quiser, e nessa área a procura pelos carros elétricos e eletrificados pode ser desde já superior à de carros a combustão.



Para alinhavar esta estratégia sobre os EV, estamos neste momento a correr um estudo junto dos consumidores para saber quais são as suas expectativas e preocupações sobre carros elétricos.



Paralelamente, continuamos a produzir conteúdos dedicados aos consumidores, como ensaios, vídeos com dicas e artigos no blogue Compra Segura, do Standvirtual, no qual os carros eletrificados têm forte preponderância.



Qual é o modelo eletrificado mais procurado no Standvirtual?

Aproveito a sua pergunta para informar que lançámos recentemente para o mercado o "Market Report", um relatório exaustivo no qual são cruzados e analisados os dados mais pertinentes do mercado automóvel, recolhidos junto de entidades como a ACAP, o IMTT e o próprio Standvirtual, referentes ao ano de 2020.





Em relação aos elétricos, o modelo mais procurado em 2020 foi o Renault Zoe. Já no híbrido a gasolina, o mais procurado foi o Porsche Panamera, enquanto no híbrido a diesel o destaque foi para o Mercedes-Benz E300.



Fale-me um pouco da estratégia de sustentabilidade do Standvirtual.

O Standvirtual está inserido no Grupo OLX, que está presente em 17 países espalhados pela América do Sul, Ásia, África e Europa, tendo os portais de referência em todos estes mercados no que toca a comprar e vender, não só automóveis, mas também motos. E se em média, durante a sua vida útil, um automóvel troca de mãos cinco vezes, as plataformas do Grupo OLX são responsáveis por pelo menos uma dessas transações nos países onde estão em atividade, o que significa que temos um impacto preponderante na reutilização do parque automóvel em todo o mundo.



Em 2020, pelas plataformas do Grupo OLX, foram transacionados 9,6 milhões de automóveis e 3,6 milhões de motos, o que significa que com a ajuda dos nossos portais demos uma nova vida a estes equipamentos, poupando recursos ao ambiente na produção de novos carros ou motorizadas.





No total, evitámos o uso de mais de 400 milhões de metros cúbicos de água, mais de 5 mil milhões de toneladas em material e a emissão de mais de 50 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera.