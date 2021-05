Solução eco para adquirir veículos eletrificados

Um dos objetivos do Montepio Crédito é fomentar a defesa do ambiente e tornar a sociedade mais sustentável. Nesse sentido, cria as soluções que ajudam a tornar esta missão possível e faz parcerias com entidades associadas às energias verdes. Quem o explica é Pedro Gouveia Alves, presidente do Montepio Crédito.

Na sua opinião, como está a decorrer a transição para a mobilidade elétrica em Portugal?

Penso que está a seguir o caminho expectável. A procura existe e a necessidade de conversão do parque automóvel é já uma realidade incontornável. Veja-se como, apesar de em 2020 ter havido uma quebra de 35% nas vendas de veículos ligeiros de passageiros, a venda de veículos elétricos e híbridos tem aumentado em contraciclo com o mercado em geral. No ano passado, até dezembro, do total de viaturas vendidas, 18,4% foram viaturas nesta categoria, sendo que, no último mês desse ano, este valor foi de quase 30%. Isto prova bem como o mercado da mobilidade elétrica está em crescimento.



Os incentivos que o Governo português oferece a empresas e particulares para adquirirem veículos eletrificados são suficientes?

Desde o dia 1 de janeiro de 2021, o incentivo do Estado para a aquisição de um ligeiro de passageiros 100% elétrico novo é de 3.000 euros, assim como as empresas também se podem candidatar a um incentivo do Estado a veículos de mercadorias, no valor de 6.000 euros. Não me cabe opinar se estes incentivos são suficientes. Direi sim que são necessários para a exequibilidade desta opção de mobilidade, para a qual o Montepio Crédito quer contribuir através do lançamento de novos produtos de crédito, como por exemplo o Eco Financiamento.



O que é o Eco Financiamento Montepio Crédito?

O Eco Financiamento, como o próprio nome indica, é uma nova solução financeira que o Montepio Crédito disponibiliza aos seus clientes.

Com o objetivo de promover o financiamento para a aquisição de viaturas elétricas e híbridas, esta nova oferta destina-se não só ao cliente final, mas também se encontra disponível como oferta ao cliente final nos parceiros de negócio do Montepio Crédito.

Este novo produto caracteriza-se por possuir taxas competitivas e comissões reduzidas nas modalidades de crédito, leasing e renting para aquisição de viaturas novas e seminovas, neste segmento específico do mercado automóvel.

Além das taxas competitivas e comissões reduzidas, que outros benefícios oferece esta solução financeira aos clientes Montepio Crédito?

Para além das taxas competitivas e comissões reduzidas, o Eco Financiamento quando utilizado para a aquisição de automóveis elétricos e híbridos plug-in inclui outras vantagens, como é o caso da oferta de um carregador doméstico e da sua instalação, que permite efetuar o carregamento da viatura com toda a segurança e comodidade, ou em alternativa a oferta de um cartão de carregamento no valor de 500 euros que poderá utilizar na rede pública de postos disponíveis.

As ofertas de lançamento do Eco Financiamento estão disponíveis de 1 de abril de 2021 até 30 de setembro de 2021.





Que balanço faz desta iniciativa? Existem muitos clientes a aderir a este produto?

É um produto novo no mercado, que se encontra ainda em plena divulgação comercial ao nível dos parceiros bem como ao nível do cliente final. Mas, neste momento, contamos já com vários contratos concretizados e inúmeras propostas em processo de fecho.





Há mais soluções Montepio Crédito que têm como objetivo a defesa do ambiente pensadas para o futuro?

A nossa nova oferta de crédito – o Eco Financiamento –, no âmbito da promoção da mobilidade verde, reforça o posicionamento do Montepio Crédito como especialista em financiamento, nomeadamente automóvel, mas também enquanto entidade que reconhece a necessidade de contribuir para uma sociedade sustentável. Posso dizer-lhe que, para além do financiamento automóvel, o Montepio Crédito já tem diversas parcerias com entidades associadas às energias verdes, nomeadamente ao nível de soluções domésticas e industriais.



Qual é a estratégia para a sustentabilidade do Montepio Crédito.

A economia verde e a defesa do ambiente em todos os setores de atividade são atualmente o garante da sustentabilidade. Uma das soluções indispensáveis nos dias de hoje é o recurso à mobilidade elétrica, nomeadamente a utilização crescente de viaturas elétricas e híbridas. Ciente desta tendência, o Montepio Crédito, que está sempre na vanguarda das novas soluções de financiamento em vários segmentos de mercado, criou a marca Eco Financiamento, que reflete o posicionamento do Montepio Crédito enquanto fomentador da defesa do ambiente e como entidade de referência no financiamento de viaturas elétricas e híbridas.