“Em quatro anos toda a gama Peugeot estará eletrificada”

A Peugeot fez um grande investimento em eletrificação nos últimos 18 meses com o objetivo de reduzir a pegada de carbono. João Mendes, diretor-geral da Peugeot Espanha e Portugal, explica que a marca tem neste momento oito modelos no mercado com motorizações elétricas e híbridos plug-in.



"Não há muitas marcas com uma gama tão diversificada na oferta de híbridos plug-in ou elétricos, que são verdadeiramente aqueles motores que permitem ou zero emissões de CO2 ou um nível de emissões muito baixo", começa por destacar.



Sempre com o objetivo de proteger o meio ambiente, João Mendes recorda também que a Peugeot foi a primeira marca a medir os protocolos de emissões e do consumo de combustível dos automóveis, o WLTP. Do ponto de vista de investimento, a fabricante de automóveis francesa tem demonstrado que está, de facto, preocupada com a sustentabilidade. "E não apenas nos produtos finais", realça e prossegue: "30% de um automóvel Peugeot, hoje, é feito com materiais verdes. Mais de 85% de um automóvel da nossa marca é recuperável. 95% é reciclável. Por isso, claramente, a marca Peugeot e o grupo Stellantis, de uma forma global, revelam preocupação com o tema da sustentabilidade do nosso planeta."

As novidades eletrificadas para este ano

Questionado sobre que veículos eletrificados vão ser lançados no mercado este ano, João Mendes começa por informar que no último ano e meio, a Peugeot lançou toda a sua gama de veículos elétricos e híbridos plug-in. "80% da nossa gama já está eletrificada. E daqui a quatro anos, 100% da nossa gama estará eletrificada", assegura.





Uma das novidades para 2021 é o novo 308. Estará à venda daqui a uns meses e, obviamente, virá com a possibilidade de ter um motor híbrido plug-in.





Vai ser lançado igualmente no mercado o modelo 508 já com a sigla PSE (Peugeot Sports Engineering). Mais ecológico, as emissões de CO2 deste modelo ficarão abaixo de 50 gramas por quilómetro "o que é um feito para um veículo que tem mais de 360 cv". "Vai ser o veículo com mais potência da gama Peugeot", afirma.





Como a Peugeot não vende apenas veículos de passageiros, no final do ano termina um novo ciclo que era muito importante: chegar ao fim de 2021 e ter toda esta gama de comerciais ligeiros eletrificada. Porquê? "Porque são os veículos que fazem o último quilómetro dentro das cidades para entregar o que precisamos. Por isso, era importante ter esta oferta para os nossos clientes."

Peugeot e-2008

Um modelo fundamental na estratégia de eletrificação da marca é o Peugeot e-2008, um SUV compacto e 100% elétrico. "Este é o elétrico mais vendido no mercado português", começa por salientar João Mendes, continuando:

"E de facto tem uma importância muito grande para nós, pois caracteriza o que queremos passar aos nossos clientes, que é o poder de escolher. Ou seja, o cliente pode gostar de um carro da Peugeot, nomeadamente o 2008, e depois escolher de acordo com a sua vontade ou necessidade qual é o tipo de motorização que quer. Pode ter um motor a gasolina, a diesel ou elétrico." A plataforma do carro é a mesma.





Este modelo zero emissões tem mais de 300 quilómetros de autonomia, o que permite um dia a dia normal. Este foi o investimento que a Peugeot fez nos SUV compactos e que ajudou a consolidar a sua posição no segmento que mais subiu no mercado nacional e que é o mais querido pelo público em Portugal.



O desafio atual da Peugeot são as motorizações elétricas e híbridas plug-in e a experiência que está a ganhar é grande. O que hoje a marca representa no mercado automóvel já lhe permite perceber o que são as necessidades dos clientes. Mais: este tipo de motorização faz com que o tipo de condução também seja diferente porque se está sempre a tentar ganhar o máximo possível de autonomia. "Nos nossos veículos, e uma vez mais, estamos a ir ao encontro daquilo que é a sustentabilidade do nosso planeta, por isso, este princípio que adotámos para cada um dos nossos modelos tem-nos dado o reconhecimento e o sucesso do público português."

Soluções da marca para adquirir estes carros

João Mendes recorda que estes veículos são mais caros, pois a tecnologia é também ela mais dispendiosa, mas a Peugeot tem diversas soluções e produtos financeiros que auxiliam os portugueses a adquirir um dos seus modelos eletrificados. "O nosso conceito de mobilidade é o mais importante. Um cliente não necessita de comprar o carro.



Pode utilizá-lo dois, três, quatro anos. Enfim, vai pagar a sua utilização. No final desse período devolve-nos o veículo."





Portanto, a marca encontrou formas para que a transição energética seja feita, permitindo a mobilidade aos seus clientes, que é "o que mais prazer dá à Peugeot".