Os portugueses estão cada vez mais atentos e sensíveis ao ambiente e, gradualmente, vão transitando para os veículos eletrificados, ou têm esse objetivo. A BMW tem também a sustentabilidade e o meio ambiente como prioridades.



Nesse sentido, adotou as políticas corretas, aposta na inovação tecnológica automóvel e possui uma oferta extensa de modelos eletrificados, estando a investir muito no presente e no futuro, como explica em entrevista Massimo Senatore, diretor-geral da BMW Portugal.





Considero que ainda estamos no início da transição para a mobilidade elétrica em Portugal. No entanto, a mobilidade "verde" é uma urgência e, aos poucos, já começa a ser uma realidade. Do meu ponto de vista e olhando especificamente para o nosso país, é notório que os portugueses estão mais sensibilizados com as questões ambientais e mais recetivos a mudar para um veículo elétrico.



Apesar de a quota de mercado de veículos eletrificados ter vindo a aumentar em Portugal de modo exponencial fruto do "incentivo verde", é importante criar mais incentivos para que a população possa aderir de forma massiva à mobilidade elétrica. Em Portugal, a maior parte das medidas de incentivo à utilização de veículos elétricos é dirigido às empresas. Acreditamos que essas medidas têm de ser alargadas aos clientes particulares, que estão atentos e disponíveis para esta mudança de paradigma, pelo que devem ser objeto de um eventual reforço de incentivos à compra de veículos eletrificados. O custo de produção de automóveis eletrificados é muito superior ao das motorizações "clássicas", pelo que os apoios governamentais também podem ser decisivos para que os fabricantes consigam suportar a sua potencial massificação, sendo que os decisores políticos e as entidades privadas têm um papel crucial na resposta a este desafio.

Portugal está no caminho certo?

Porém, acreditamos que Portugal está no caminho certo. Portugal já ultrapassou os 10% de quota de veículos eletrificados. Além disso, Portugal é o quarto país da União Europeia com a maior percentagem de veículos elétricos vendidos.



É um claro sinal de que as pessoas estão a mudar os seus hábitos e que esta mentalidade está a afetar a forma como consomem e se movem. Acreditamos que a mobilidade 100% elétrica em Portugal é uma realidade longínqua, pois ainda existe um longo caminho pela frente, mas é possível fazê-lo se trabalharmos em conjunto.

O que está bem e o que está mal na mobilidade elétrica?

Um dos bons exemplos de um significativo crescimento no campo da mobilidade elétrica, como referi anteriormente, reside no setor empresarial, graças ao incentivo verde. As frotas empresariais foram muito beneficiadas pelos incentivos fiscais públicos, tornando-se mais eletrificadas.



Em relação ao que está a correr menos bem, destaco a recente medida de redução dos incentivos aos veículos híbridos plug-in, que foi um recuo para a mobilidade mais elétrica. Além disso, a infraestrutura pública, por exemplo, também ainda não é suficiente para satisfazer todas as pessoas que possuem um veículo eletrificado e não têm a possibilidade de fazer o carregamento em sua casa. Para que seja possível uma utilização cada vez maior de viaturas eletrificadas, é necessário alargar a rede de postos de carregamento, e é necessário abrir o mercado à sua exploração, incentivando a entrada de mais players, aumentando, dessa forma, a oferta disponível.

Pode explicar a estratégia da BMW para atingir o objetivo de ter uma mobilidade limpa e sustentável?

A sustentabilidade e o futuro do meio ambiente são temas que estão na ordem do dia e pelos quais somos todos responsáveis, e a BMW quer fazer parte do caminho de mudança, promovendo uma escolha de mobilidade mais sustentável e ecológica.





Que investimento estão a fazer na área da mobilidade elétrica?

Para assegurarmos a nossa posição enquanto empresa líder no segmento da inovação tecnológica automóvel, vamos, até 2025, investir mais de 30 mil milhões de euros em investigação e desenvolvimento da mobilidade elétrica. Mas, os motores de combustão também serão alvo deste investimento a curto prazo, no sentido de aumentar a sua eficiência.



Este é um ponto importante porque acreditamos que os motores de combustão irão permanecer no mercado por mais alguns anos, sendo bastante importante melhorar também a eficiência destas motorizações, visto que há mercados e países que ainda não possuem condições de alcançar uma mobilidade mais sustentável.



Portugal tem sido um hub determinante para a BMW no desenvolvimento de uma mobilidade mais sustentável e eficiente. Dois anos depois do lançamento da nossa joint-venture nacional, a Critical TechWorks, cerca de mil pessoas estão a desenhar a tecnologia e o software dos veículos do amanhã, a partir de Lisboa e do Porto.



Que escolhas disponibilizam aos clientes BMW?

Para a BMW, uma mobilidade mais verde tem de passar por sermos capazes de oferecer aos nossos clientes o poder de escolherem – "The Power of Choice". Estamos a trabalhar na disponibilização de uma ampla oferta de motorizações que permita ao cliente optar por aquela que melhor se ajuste às suas necessidades – seja movido a gasolina, gasóleo, eletricidade ou num modelo híbrido.



Um exemplo perfeito daquilo a que chamamos "The Power of Choice" foi o lançamento em Portugal do primeiro SAV BMW 100% elétrico, o novo BMW iX3, que concretiza a disponibilização simultânea de um modelo em quatro motorizações distintas: gasolina, gasóleo, elétrica e híbrida.



Além disso, estabelecemos metas claras de descarbonização até 2030: as emissões de carbono por veículo devem ser reduzidas em pelo menos 1/3 em comparação com 2019.



Quantos veículos elétricos preveem vender em 2030?

Prevemos que em 2030 as vendas dos veículos elétricos representem 50% das vendas totais do Grupo. Outra das grandes novidades que anunciámos é que em 2025 a marca MINI lançará o seu último modelo de combustão, apresentando daí para a frente apenas modelos 100% elétricos.



Assim, no início da década de 2030 toda a linha da MINI será elétrica.

Retomando o exemplo português, a BMW assinou o Pacto de Mobilidade para a Cidade de Lisboa, com o intuito de apoiar a autarquia nos seus objetivos de tornar a capital portuguesa numa cidade neutra em carbono até 2050.



Pretendemos, através da implementação destas medidas, contribuir para um planeta cada vez mais livre de emissões de dióxido de carbono, tornando-o mais "limpo".

Quantos veículos eletrificados tem a BMW neste momento?

Neste momento, em Portugal, temos 14 veículos eletrificados disponíveis na nossa gama. Contudo, num futuro a curto prazo, este número vai aumentar significativamente, visto que em 2023, teremos 25 modelos eletrificados disponíveis na nossa frota, sendo que metade serão 100% elétricos.

Quais os modelos elétricos e híbridos plug-in BMW que vão ser lançados este ano?

Em 2021, iremos continuar a investir em sustentabilidade, continuando a trabalhar para tornar o nosso Grupo o mais ecológico possível. Vamos lançar um conjunto significativo de novos modelos em 2021, mas destaco os modelos totalmente elétricos: o novo BMW iX3, lançado no mês passado e, no segundo semestre, o BMW iX. Tivemos também um facelift do MINI Elétrico na primavera. Estes modelos reúnem os mais recentes desenvolvimentos do Grupo nas áreas de inovação, design, conectividade e eletrificação.



Para além do lançamento de modelos elétricos, continuamos focados em fazer apostas concretas de investimento em tecnologia, como é o caso da nossa joint-venture nacional, a Critical TechWorks, que está a desenvolver – em exclusivo para o BMW Group – tecnologia e software com foco na mobilidade elétrica. Estamos a trabalhar, em conjunto, numa conciliação entre condução autónoma, mobilidade elétrica e conectividade. Já concretizámos essa visão com a apresentação do protótipo do BMW i4 – mais um modelo totalmente elétrico –, que chegará a Portugal na sua versão final já no fim do ano, e que ilustra a forma como a tecnologia pode ser aproveitada para realçar o prazer de condução.



Em suma, estamos a delinear uma estratégia para este ano focada na produção de veículos eletrificados que ajudem a construir um futuro mais sustentável.



Quais são as principais características, o que distingue os modelos que vão ser lançados em 2021?

Estes novos modelos elétricos distinguem-se da restante oferta do mercado graças à tecnologia utilizada, que é chave para suportar toda a nossa estratégia de mobilidade do futuro e, mais concretamente, para o desenvolvimento de veículos cada vez mais ecológicos. Não só a engenharia e a tecnologia são colocadas ao serviço da mobilidade elétrica, como são pensadas e desenvolvidas para que nunca fiquem comprometidos o design, a performance e – talvez o nosso bem mais precioso ­– o prazer de condução característico da nossa marca.



Além disso, a sustentabilidade também começa em casa, o que quer dizer nos nossos espaços, fábricas, escritórios, sendo algo que também faz a diferença para criarmos uma marca ainda mais consciente. Temos vindo a rever a utilização de certos materiais, a incrementar a reciclagem e a usar energias renováveis em toda a produção.



Acreditamos que, se conseguirmos que esta mentalidade sustentável seja aplicada de forma transversal ao nosso negócio, o nosso papel enquanto impulsionador de uma indústria mais consciente e ecológica sairá reforçado.



O BMW i3 é o veículo que melhor representará a vossa estratégia de sustentabilidade. Porquê?

Com o lançamento do BMW i3, em 2013, criámos um veículo que provavelmente é o melhor exemplo da nossa estratégia de eletrificação, graças à sua taxa de reciclagem de 95%.



Consequentemente, o seu interior é constituído em 30% por "kenaf", um material obtido a partir do hibisco, uma planta de crescimento rápido. Para produzir os materiais têxteis, utilizamos um fio especial e inovador fabricado a partir de granulado com origem em garrafas de plástico recicladas.



Também fornecemos às baterias dos veículos uma "segunda vida", através de sistemas de armazenamento estacionários, que são depois utilizadas para fornecer energia limpa às unidades de fabrico.



Segundo dados da UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, em março a BMW ficou em segundo lugar no acumulado de vendas em Portugal de veículos 100% elétricos e híbridos plug-in. Que comentário lhe merece esta informação?

O setor automóvel em Portugal está a atravessar um período de vendas extremamente desafiante. Apesar disso, continuamos focados em manter a nossa estratégia de eletrificação e em construir a mobilidade do futuro e, para isso, em 2020 lançámos 12 modelos híbridos e ainda um modelo totalmente elétrico – o MINI elétrico.





Este ano, os três modelos que já estão no mercado – o BMW i3, o MINI Electric e o BMW iX3 – serão acompanhados por dois modelos inovadores: o BMW iX e o BMW i4, que chegará a Portugal nos últimos dias do ano. O BMW Série 5 e o BMW X1 também terão versões totalmente elétricas nos próximos anos, tal como o BMW Série 7 e o sucessor do MINI Countryman.



A aposta na gama de novos produtos eletrificados tem sido uma das principais razões para o nosso bom desempenho, sendo um dos segredos do nosso sucesso.



Continuamos focados em disponibilizar uma oferta de produtos cada vez mais sustentável, de forma a merecermos a confiança dos nossos clientes. Assim, acreditamos que os modelos eletrificados continuarão a ter bastante sucesso junto dos portugueses.



O que são as Zonas BMW eDrive?

Com o objetivo de diminuir os níveis de emissões poluentes dos automóveis dentro das áreas urbanas e em resposta à crescente limitação de acesso a zonas de baixa emissão dentro das cidades, iremos alargar a Portugal, já em julho, o BMW eDrive Zones, um novo serviço que permite a ativação automática para o modo totalmente elétrico quando o veículo entra em zonas de baixa emissão ou zero emissões (para veículos híbridos). Uma realidade já presente em diversos países europeus que reforça a ideia de que a tecnologia é um forte aliado da sustentabilidade.





A pandemia está a acelerar a transição para a mobilidade elétrica?

A pandemia veio acelerar a mudança de paradigma para a mobilidade elétrica e estamos confiantes de que esta crise mundial veio aumentar a consciencialização dos consumidores para questões ambientais e para a compra de mais veículos elétricos. Durante o primeiro confinamento, a paragem brutal das atividades económicas provocou uma queda nos níveis de poluição que chegou a atingir os 50%.



Todos passámos a valorizar mais o ambiente, e, para tal, pudemos começar, entre muitas outras opções de mudança de hábitos, pela redução do consumo de combustíveis fósseis e pela utilização de veículos elétricos ou eletrificados. Acreditamos que, de facto, temos todas as condições para que o futuro seja mais verde e a BMW continuará a trabalhar nesse sentido, tendo a sustentabilidade como um dos principais pilares da sua estratégia.