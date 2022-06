Inovação no cultivo integrado e sustentável de algas marinhas do Atlântico

Atividade

Inovação/projetos de inovação

Mercado

A pensar no bem-estar das pessoas e do planeta, o objetivo da empresa sempre passou por disponibilizar e promover o consumo alargado de algas cultivadas em Portugal, enquanto ingrediente de elevado valor acrescentado para produtos alimentares, cosméticos e de bem-estar animal. Em Ílhavo, região banhada por água salgada, a ALGAplus está inserida numa zona Natura 2000, com valor ecológico reconhecido, condições geográficas, ambientais e culturais ideais para a produção de espécies de algas marinhas nativas da nossa costa e com interesse comercial a nível global.O core business da ALGAplus assenta no cultivo e comercialização de macroalgas marinhas nativas com elevada qualidade, rastreabilidade e segurança alimentar. Tem como objetivo dar resposta à procura crescente do mercado internacional por esta matéria-prima natural e diferenciadora, obtida de forma sustentável e consistente. As algas são produzidas em tanques, promovendo a recuperação de antigas marinhas na Ria de Aveiro, numa perspetiva de bioeconomia circular, na qual o cultivo de algas é integrado com a aquacultura semi-intensiva de robalo e dourada, replicando as condições naturais do ecossistema. Sem recurso ao uso de aditivos ou fertilizantes, garante assim a qualidade, sustentabilidade e modo de produção biológico.Tendo em conta o dinamismo do setor e necessidades emergentes de regulamentação e normalização, a empresa é ativa em grupos de trabalho nacionais e internacionais. Neste âmbito, a ALGAplus destaca a atividade na Safe Seaweed Coalition, a cofundação da PROALGA - Associação nacional de produtores de algas e a eleição da diretora da ALGAplus a Presidente da associação mais antiga de algas no mundo, a International Seaweed Association.A maior inovação da ALGAplus residiu no desenvolvimento e implementação do seu sistema de produção, sob o conceito de aquacultura multi-trófica integrada (IMTA), bem como nas duas unidades de suporte essenciais: maternidade e unidade de transformação de algas.A empresa considera a inovação fundamental, constante e transversal a todas as atividades, sendo desenvolvida internamente ou em rede com entidades de ID e empresas nacionais e internacionais. Os principais projetos debruçam-se na otimização dos processos produtivos, nomeadamente no aumento da eficiência produtiva e melhoria da qualidade da biomassa, assim como no desenvolvimento de produtos, incluindo novas espécies, produtos para nutrição humana e animal que incorporam algas explorando os seus benefícios nutricionais e funcionais. Debruçam-se ainda em processos de certificação na área de Qualidade e Segurança Alimentar.Alguns projetos em rede ativos são o SØLKELP, AQUAVITAE e OMEGAPEIXE e ALGAESOLUTIONS (mais detalhes em www.algaplus.pt). Para além destes, de notar ainda a nossa participação no laboratório colaborativo GREENCOLAB, cuja agenda assenta na exploração de micro e macroalgas, com o objetivo de impulsionar a investigação, o desenvolvimento e a inovação ao nível da biotecnologia do setor.Em Portugal, a ALGAplus tem procurado estar cada vez mais próxima do consumidor, contando com o apoio de vários chefs na divulgação dos seus produtos, com presença no retalho especializado, mas também, este ano, com aposta na grande distribuição. A venda das algas como ingrediente (a granel), representa cerca de 80% do negócio, e é na sua maioria realizada para países europeus, mas também Canadá e Austrália.Os clientes da ALGAplus procuram diferenciar os seus produtos explorando os valores únicos das algas, que lhes possibilitam alegar propriedades em termos de valor nutricional e funcional, a implementação de alternativas a aditivos sintéticos ou ingredientes de origem animal. Além de biomassa ou produtos com algas, a empresa também vende serviços especializados no âmbito da sua capacidade técnica de cultivo de algas marinhas.Para dar resposta à procura atual deste recurso, a ALGAplus vai encerrar este ano uma fase de expansão importante e estratégica, que visa otimizar o processo produtivo, minimizando perdas num sistema de cultivo diferenciado, com o qual se perspetiva um aumento para o triplo da produção atual. A empresa apresenta marcas diferenciadas para cada um dos diferentes setores de atuação: ALGA+®; Tok de Mar®; Companhia das Algas®; Sea Originals® e Algaessence® (marca em cobranding com uma empresa parceira de microalgas portuguesa).