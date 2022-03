Docapesca, 60 anos ao serviço do setor

Melhoria contínua nas lotas e infraestruturas portuárias



A valorização do pescado e inovação ao serviço do setor

Responsabilidade social e apoio às comunidades

251 MILHÕES DE EUROS foi o valor do peixe transacionado em 2021.

115 MIL TONELADAS de peixe comercializado em 2021.

2,18 EUROS/KG foi o preço médio do pescado vendido em 2021.

+29% AUMENTO do valor do pescado face a 2020.

3150 PESCADORES aderiram à pesca por um mar sustentável.

35 TONELADAS de pescado doado a programas sociais.

O setor da pesca demonstrou grande resiliência aos constrangimentos vividos em 2020, onde deu um contributo fundamental para a garantia da cadeia de abastecimento alimentar do país. O ano de 2021 trouxe a retoma da atividade com resultados francamente positivos, superando os valores pré-pandemia.O valor do pescado transacionado nas lotas e postos de Portugal Continental, sob gestão da Docapesca, atingiu o valor histórico de 251 milhões de euros em 2021, o que representa um crescimento de 29% face a 2020 e de 18% face a 2019, ano em que se tinha registado o máximo anterior. O pescado transacionado atingiu um novo máximo desde que existem registos estatísticos sistematizados.Durante o ano de 2021, a Docapesca prosseguiu a sua política de requalificação e modernização das lotas e infraestruturas portuárias, através do seu Plano de Investimentos, com perto de 6,4 milhões de euros executado.Outro dos objetivos estratégicos da Docapesca consiste na garantia da higiene e segurança alimentar na cadeia de pescado. Nesta temática, há a salientar o facto de o ano ter terminado com doze lotas certificadas no âmbito do referencial ISO 22000 (Sistema de Gestão de Segurança Alimentar).A empresa tem vindo a melhorar a eficiência energética nos portos, através de vários projetos, tais como a instalação de iluminação mais eficiente. Foi também concluída a instalação de centrais fotovoltaicas para autoconsumo com capacidade instalada de 260kW nos portos da Nazaré, Rio Arade e V.R.S. António, que neste caso, garante já mais de 1/3 das necessidades energéticas do porto. Pretende-se expandir este modelo a quatro novas lotas até 2024, assegurando assim uma maior autonomia energética."Em 2021, a Docapesca organizou uma feira virtual – a Expo Fish Portugal - que permitiu a alavancagem de negócios internacionais e incentivar as empresas portuguesas para a transição digital, motivando-as na procura de projeção internacional através dos meios digitais", explica Sérgio Faias, Presidente do Conselho de Administração da Docapesca.O evento proporcionou a criação de novas oportunidades comerciais e estabeleceu contactos internacionais com vista à exportação do pescado, quer seja fresco, congelado ou em conserva. A feira gerou 305 reuniões entre 80 expositores e 450 visitantes importadores, de mais de 30 mercados internacionais, o que levou ao anúncio da segunda edição do evento para 16 e 17 de novembro.No plano nacional, com vista a incentivar a preferência pelo consumo de pescado transacionado nas lotas portuguesas, a Docapesca desenvolveu a campanha de promoção do pescado fresco português, sob o mote "O Melhor Peixe é Nosso" e que destacou alguns dos armadores e comerciantes de pescado que durante todo o período de pandemia nunca interromperam a sua atividade no abastecimento de pescado ao país.O site www.lotaemcasa.pt teve também uma atualização com a criação de um marketplace, em que cada comerciante pode agora criar a sua loja online e vender os seus produtos ao consumidor final.No capítulo da inovação, importa também destacar o Leilão a Bordo, um novo canal de compra e venda de pescado fresco lançado pela Docapesca, que permite antecipar a venda e compra do pescado ainda a bordo da embarcação, com total transparência e segurança nas compras.Já no contexto da sustentabilidade ambiental, a Docapesca tem prosseguido com o projeto "A Pesca por um Mar Sem Lixo", que atualmente conta com 786 embarcações aderentes, representando cerca de 3.150 pescadores.No âmbito da sua responsabilidade social, a Docapesca tem em curso o programa CCL Social que, em colaboração com as juntas de freguesia locais, dá suporte a programas de apoio social. Desde o início do projeto, em maio de 2020, foram entregues 35 toneladas de pescado adquirido pela Docapesca aos armadores na primeira venda.