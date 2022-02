3MapsTrack, a génese do metaverso portuário

A aceleração da transformação digital no mundo transporta-nos atualmente para uma nova dimensão: a dimensão dos mundos digitais alternativos onde a vida real se mistura com a vida digital, numa nova capacidade de gerar valor para o individuo (lazer, experiência, aprendizagem) mas também novas oportunidades de fazer negócio, de entender negócio, e de chegar a parceiros e a clientes.





Conceitos como o Metaverso e Digital Twin serão cada vez mais tangíveis. Sendo ambos representações 3D de uma visão de um mundo que pode ser tão detalhada e completa quanto se deseje, o Metaverso pode viver desligado da realidade enquanto a realidade é a base central do Digital Twin, e os dados nele recolhidos, em tempo real, por múltiplos sensores, são o oxigénio para a sua existência.





Digital Twin é uma representação digital de uma realidade física e das suas dinâmicas. É multidimensional e multivariável, a partir do 3D, onde a dimensão tempo tem um papel importante, quer na visão histórica da realidade quer na antevisão do futuro ou na projeção de cenários alternativos.





Esta representação digital da realidade apresenta-se como uma ferramenta central para dotar os negócios de uma verdadeira visão digital, acelerando o entendimento do enorme volume de dados disponível e permitindo novas capacidades de planeamento e previsão de resultados, tornando-se fundamental para a tomada de decisões estratégica, tática e operacional das atividades industriais.

Conceito Digital Twin

O conceito do Digital Twin pode ser aplicado, tanto a entidades restritas como seja um motor de um navio de carga, como a entidades complexas e geograficamente dispersas como, por exemplo, todo um espaço portuário. Implica, não só a modelação 3D da realidade, com diferentes intensidades de detalhe em função da sua importância na cadeia de negócio, mas também a representação das dinâmicas associadas a esta realidade, através da recolha de dados das redes de sensores e dos processos de negócio inerentes.









À semelhança do que está a ser adotado nos portos europeus mais evoluídos tecnologicamente, a 3Maps tem vindo a desenvolver uma suite de produtos que implementam o conceito do Port Digital Twin aplicado às diversas atividades portuárias nacionais, permitindo o seu reposicionamento na vanguarda da inovação e competitividade internacional.





A 3Maps executou um projeto de I&D+T, entre janeiro de 2020 e dezembro 2021, com um investimento de cerca de 400 mil euros, apoiado por fundos comunitários P2020, denominado 3MapsTrack – Controlo Inteligente de Carga Perigosa Contentorizada, desenvolvendo uma plataforma inovadora de apoio à monitorização e controlo integrado das operações portuárias relativas à movimentação de veículos e de carga perigosa contentorizada, fazendo uso de algoritmos de machine learning que analisam, processam e correlacionam os dados de sensores coletados em tempo real nos espaços portuários, com o feed de imagens de CCTV capturadas pelas câmaras de videovigilância e com a informação portuária eletrónica disponível.

Aumentar a eficiência das operações

Além da representação 3D, em tempo real, dos contentores, esta plataforma é capaz identificar e criar mapas temáticos de todas as mercadorias perigosas parqueadas e alertar os utilizadores acerca de eventuais problemas de segregação devido a incompatibilidade entre cargas e de acordo com as regras internacionais aplicadas no Código Geral do IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) definido pela IMO (International Maritime Organization).









A 3Maps, complementarmente a este projeto, tem vindo a desenvolver diversas soluções de Digital Twin que visam o aumento da eficiência das operações, a potenciação da descarbonização e promoção da segurança do espaço portuário, que endereçam múltiplos usos de negócio, como sejam a monitorização e planeamento de manobras de navios, a hidrografia, o ambiente, a gestão de infraestruturas e ativos portuários, a gestão dominial da área de jurisdição, entre outros, que são os fundamentos para a concretização de um metaverso portuário nacional.