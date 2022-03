Nelo: canoagem e sustentabilidade

Eventos em sintonia com a natureza



Nelo 510, o caiaque amigo do ambiente

20000 m2



é a área da fábrica em Vila do Conde.

180 FUNCIONÁRIOS

trabalham na fábrica e uma grande parte pratica ou praticou canoagem.

93 MEDALHAS olímpicas conquistadas com os barcos Nelo.

A prática da canoagem, na sua essência, simboliza o exponencial máximo do que um desporto de natureza deve representar. Além de todos os benefícios físicos reconhecidos, tais como o reforço da estrutura óssea e muscular; o combate ao sobrepeso e à obesidade; a melhoria da aptidão física e o alívio do stress, ansiedade e depressão, a canoagem é um desporto amigo do ambiente e que não causa nenhum tipo de impacto nos diferentes cenários onde é praticado.Como tal, também na Nelo, que tem na sua génese os desportos náuticos, se pretende acompanhar essa essência, adotando uma estratégia que permita contribuir para um ambiente mais limpo e sustentável.Falar de sustentabilidade na Nelo M.A.R Kayaks é falar de um desenvolvimento baseado em três vértices: económico, ambiental e social. O objetivo em alinhar este triângulo é a convicção que traduz uma atividade empresarial com impacto reduzido no ambiente e na comunidade, colaboradores felizes, mas também a crescente geração de valor nesta atividade.Como pioneiros na área de construção e desenvolvimento em caiaques e canoas de alta performance com olhos postos no futuro, cedo a Nelo modernizou as suas infraestruturas. Adotou tecnologias e processos industriais inovadores, que foram gradualmente sendo associados a ambientes limpos, esforço este que requer um compromisso a longo prazo.Com um core business alinhado com a natureza, faz parte do ADN da Nelo promover eventos em perfeita simbiose com a natureza, sem comprometer habitats e ecossistemas terrestres, águas doces e salgadas.Estes desportos são a paixão da Nelo que tentam levar pelo mundo. A empresa estabeleceu uma parceria com a International Canoe Federation (ICF), num programa para desenvolver o desporto em países da América do Sul, África e Ásia. A ajuda da Nelo a estes países materializou-se no fornecimento de materiais básicos, ferramentas e sobretudo conhecimento A empresa enviou uma equipa para trabalhar, lado a lado, com os locais, para que eles tenham todas as capacidades para fabricar os seus próprios barcos e assim ter os meios necessários para introduzir a canoagem a novos praticantes.A Nelo aumentou substancialmente a participação de energias renováveis na sua matriz de consumo energética global, para além de ter promovido a inclusão social, verificando-se um aumento do número de mulheres na equipa, nos vários departamentos ao longo dos anos, sendo a equidade de géneros fomentada pela cultura da empresa.Enquanto produtores de resíduos, faz parte da estratégia da Nelo, além do encaminhamento adequado, o aumento da sua integração no ciclo de vida de produto da empresa e a tentativa de parcerias adequadas para a substituição de matérias-primas mais sustentáveis.Outro aspeto que estão a tentar melhorar é a redução das emissões de CO2 através da cadeia de fornecimento. Os transportes consomem um terço de toda a energia final na União Europeia, sendo que a maior parte dessa energia provém do petróleo. Por esse motivo, a empresa entende que este é um obstáculo desafiante que querem colmatar.A atuação da Nelo M.A.R Kayaks é pautada pelos valores corporativos de inovação, ambição, e pelo trato a clientes e atletas como parceiros de negócio. O seu objetivo é destacar-se no mercado pelos elevados padrões de qualidade, de forma sustentável e sem comprometer as gerações futuras. A última novidade da marca é um bom exemplo.Apesar de a Nelo ser principalmente reconhecida pelos seus barcos de alta competição, nunca descurou a componente de turismo e lazer, com embarcações que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha praticado canoagem anteriormente, pudesse usufruir das vantagens da modalidade e do contacto com a natureza. Nesta linha, a Nelo desenvolveu recentemente um kayak cujo principal objectivo é ser acessível a todos os níveis de habilidade, tipologias de água e também a nível de preço.O modelo de surf ski Nelo 510, um caiaque estável e versátil que tanto se enquadra nas águas calmas como no mar, é perfeito para a iniciação, mas também pode ser usado pelos praticantes mais experimentados, permitindo progredir em termos de proficiência até um nível semi profissional numa mesma plataforma.Trata-se de um sit-on-top em que o canoísta se senta em cima do kayak e não dentro do mesmo, conceito que aumenta em muito a segurança já que o barco torna-se inafundável e permite que o atleta facilmente entre e saia do barco.Produzido com mais de 50% de matéria reciclada (plástico), este barco é extremamente robusto e estável. O Nelo 510 tem um ciclo de vida bastante longo e, no final, grande parte poderá ser de novo reciclada, o que irá dar origem a outros novos produtos, seja nesta ou noutra indústria.