A transição para o modelo de banco de serviços

Paulo Costa Martins

Sócio da Cautrecasas

Paulo Costa Martins, advogado, sócio da área de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais da Cuatrecasas, refere que o contexto em que os bancos viviam já era de "grande exigência", mas com a pandemia de Covid-19 essa situação agravou-se e os desafios para o futuro aumentaram.O contexto anterior à crise sanitária já era de grande exigência para os bancos portugueses. Nos últimos anos tinha-se assistido ao aumento exponencial dos requisitos de capital para as atividades de crédito e a uma forte pressão no sentido de redução dos riscos de crédito e liquidez.A pandemia veio agravar a situação e algumas das medidas, por exemplo, a de suspensão do pagamento de capital e juros nos contratos de crédito ("moratórias") até 30 de setembro do próximo ano, têm naturalmente um impacto relevante nos bancos, ainda que haja alguns elementos de equilíbrio no regime, como o da capitalização dos juros durante o período da moratória.Um banco comercial há vinte anos prestava todos os serviços bancários, à exceção dos serviços de seguros e de gestão de fundos de investimento. Nos dias de hoje, assistimos ao abandono deste modelo do banco universal e a alguns desses serviços a serem transferidos para entidades terceiras, por exemplo, os serviços de pagamento, de depositário de fundos de investimento ou de crédito ao consumo.A transição do modelo de banco universal para o modelo de banco de serviços explica uma boa parte da atividade bancária nos últimos 10 anos. Mais do que a descida das taxas de juro que é conjuntural, ou o uso das novas tecnologias, esta tendência é o resultado fundamentalmente da necessidade de os bancos criarem ganhos de capital num contexto de elevada pressão regulatória a que têm estado sujeitos.