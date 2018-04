2ª Edição | Prémio Floresta e Sustentabilidade

A CELPA, em associação com o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios e com o Patrocínio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, lança a 2ª edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade. Vamos continuar a distinguir e premiar as melhores práticas no sector florestal e a importância da fileira florestal para a economia portuguesa.