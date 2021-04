Todos juntos no caminho para o Albufeira 2030

Leia Também As novas respostas para as futuras mudanças

Albufeira Safe Albufeira Safe foi uma campanha desenhada por José Carlos Rolo e a aplicação Albufeira Safe pretende ser um instrumento de turismo responsável, que será gerida pelo município, estará acessível a todos e conterá as regras em vigor em Albufeira, com informação sobre o uso da máscara, os tipos de máscara, as exceções, o distanciamento social, a forma de circulação, os horários e as eventuais restrições.



Será fornecida informação sobre os transportes públicos, as limitações nos restaurantes e bares em termos de número de pessoas por mesa e os núcleos de convívios, os limites dos grupos em reuniões familiares e sociais. Vai estar interligada à app infoPraia, que vai permitir fazer a verificação da densidade da praia (baixa, elevada, plena), a distância dos guarda-sóis e toalhas, o distanciamento social na água, na praia e as atividades permitidas.



O município aposta numa testagem em massa e gratuita com testes rápidos para turistas e residentes. Haverá ainda um centro de testagem para os turistas e que será pago caso haja necessidade de terem de levar no regresso o resultado de teste PCR.



"No âmbito do plano 20/30 é importante ter uma estratégia para otimizar os esperados investimentos que a Europa nos vai disponibilizar. Mas, mais importante, é construir condições para criar em Albufeira uma terra em que há qualidade para quem nos visita, nos produtos que se fabricam, nos serviços que se prestam, nas praias, na diversão, mas sobretudo qualidade de vida para os que habitam e trabalham em Albufeira", afirmou José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira na abertura do Albufeira21 Summit."Este é um momento difícil, sofremos como todos os portugueses uma pandemia que teima em não terminar", salientou José Carlos Rolo. Explicou que a política financeira que aplicou permitiu que a autarquia recuperasse de alguns erros e leviandades cometidos no passado.Foi o facto de no princípio desta crise estar a funcionar uma "gestão de confiança, rigorosa e transparente com fundos disponíveis" que sustentou uma estratégia de apoio social, económico e financeiro. Só assim foi possível "levar os apoios aos limites e o nosso princípio foi de que ninguém fica para trás. Assumimos que o município tem uma responsabilidade coletiva perante as pessoas e que a fraternidade é um valor fundamental em situações de catástrofe como é o caso atual", referiu José Carlos Rolo.Foram criados apoios para empresas, táxis, restaurantes e comércio em geral, concedidas bolsas de estudos, tablets e computadores aos alunos, e as IPSS foram apoiadas, tal como pessoas, que receberam desde ajuda alimentar a medicamentos."Apoiamos entidades públicas mesmo que as competências não fossem do município, tudo para conter a propagação do vírus", disse José Carlos Rolo. Acrescentando que tudo foi feito para que as empresas se mantivessem ativas e de portas abertas e incentivaram a economia circular. "Se não o tivéssemos feito quando a economia reabrisse só teríamos fantasmas no tecido empresarial de Albufeira." Como segundo concelho mais turístico de Portugal, Albufeira tem o dever de com o desconfinamento seguir em frente e estar disponível para os seus visitantes e clientes.José Carlos Rolo frisou a importância e a complexidade da discussão sobre a sustentabilidade e as alterações climáticas, que poderão provocar crises ainda maiores que a de covid-19. "Outra ameaça é não conseguirmos acompanhar as mudanças radicais de comportamento social. O turismo do futuro também será muito diferente do atual, como os turismos virtuais pós-covid, que nos trazem novos modelos e novos desafios."José Carlos Rolo referiu no encerramento, onde elencou as propostas para o futuro, que o objetivo deste summit era contribuir e ajudar a elaborar um plano estratégico a uma década, repensar o que pode e deve ser candidatado aos fundos europeus no âmbito da estratégia Portugal 20/30.