Talking Money | O Valor do Dinheiro

O Valor do Dinheiro

O Jornal de Negócios encerra o ciclo de talks com especialistas em mercados financeiros, com o objetivo de ajudar os investidores a tomar decisões informadas.Hugo Gerald Freitas, Responsável de Produtos de Investimento, Abanca, é o convidado desta semana, para, entre outros temas, nos falar as principais tendências no mercado em 2021 e qual deve ser o comportamento do investidor, os principais riscos e oportunidades, entre outros temas.