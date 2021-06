Inflação com crescimento económico pode ser bom para desendividar

"O objetivo de sairmos de um cenário de deflação ou de desinflação onde vivemos sobretudo na Zona Euro nos últimos 10 anos é algo que tem sido um objetivo que não temos sido capazes de atingir ou que os bancos centrais não têm sido capazes de atingir, nomeadamente na Zona Euro, e também nos últimos anos nos Estados Unidos da América, na zona monetária do dólar", afirmou José Miguel Calheiros, diretor-geral do Bankinter-Gestión de Ativos.



Acrescenta que neste enquadramento a inflação é boa, "no sentido em que está acompanhada de uma retoma de crescimento económico e seria utópico pensar que depois de termos parado por completo as economias no último ano, que uma retoma com esta magnitude não gerasse pressões inflacionistas, porque na prática temos a oferta em muitos setores de atividade a arrancar hoje, e a arrancar não é de 10/20 é de 0 em muitos casos".



José Miguel Calheiros admite que há um risco de descontrolo, mas é um risco que os bancos centrais sentem que têm ferramentas para controlar. Considera que com os elevados níveis de dívida pública, a saída só vai ser possível se houver alguma inflação que permita que em termos reais a dívida pública baixe.



II Guerra Mundial



Mergulha na história e recorda que "no final da II Guerra Mundial quer as economias europeias quer a norte-americana se foram desendividando em termos de rácios do PIB, à conta de uma inflação razoavelmente alta e a taxas nominais relativamente baixas, portanto, taxas reais ao fim ao cabo muito perto de zero e creio que isso é um fenómeno que nós vamos observar nos próximos anos".



O fenómeno da globalização tal como que se conhecia vai mudar, com implicações nas alterações das cadeias de distribuição e dos preços. Ao nível dos países ocidentais já se percebeu que as cadeias de distribuição têm de mudar e deixarem de ser centradas na zona de influência da China, há países que estão a beneficiar dessa desglobalização.



"É preciso ter capacidade in house para ser autónomo para suprir as necessidades, por exemplo, no chamado ouro digital, que é o semicondutor, o chip, o microchip que está em praticamente em tudo aquilo que utilizamos e fazemos e que por isso não se pode ficar dependente de Taiwan ou da Coreia do Sul e da capacidade que os principais produtores e que as principais fábricas tem hoje em dia de suprir o comércio mundial", explica José Miguel Calheiros.



Estas mutações globais impactam nos preços "porque aquilo que era importado ou consumido ou introduzido na cadeia de produção como bem intermédio a um determinado preço se calhar, em virtude de tudo isto e para já numa primeira fase de adaptação, vai ter de ser introduzido a um preço mais alto, seja porque passa a ser produzido localmente, seja porque a nível da cadeia de distribuição o ponto de partida é outro que não tipicamente a China e isso já é visível nalguns setores", assinala José Miguel Calheiros.