Os desafios de um salto tecnológico

Passar de 84 milhões para 266 milhões de euros em nove anos "é obra em Viana do Castelo", que tem uma posição de liderança, de "candeia que vai à frente", no Alto Minho, disse António M. Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Norte.



Para o responsável, muito do que aconteceu no concelho tem a ver com "trabalho meritório da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho". Não deixou de referir as três apostas de desenvolvimento futuro desta sub-região, que são as energias oceânicas, a indústria 4.0 muito orientada para a indústria automóvel e o agroalimentar e os produtos da terra à mesa.



António M. Cunha assinalou que o espaço Norte de Portugal-Galiza "é uma das regiões mais importantes da indústria automóvel da Europa, da indústria transformadora". "O Norte é uma região fortemente exportadora, que tem um peso de população de 33%, pesa 40% nas exportações."



A indústria de componentes de automóvel vale exportações da ordem dos 6 mil milhões de euros, segundo a avaliação de António M. Cunha.



O líder da CCDR-N fala com conhecimento de causa já que, como investigador, esteve ligado à indústria dos plásticos e dos moldes, ao projeto AutoEuropa e, mais recentemente, enquanto reitor da Universidade do Minho, à Bosch em Braga, "projeto que transformou a cidade, criou dois mil postos de trabalho numa empresa que em pouco criou centros de I&D com 500 pessoas, ligado à eletrónica e inteligência artificial", sublinhou António M. Cunha durante a conferência.



O futuro das quatro rodas



Em relação ao futuro, oresponsável começou por referir que a maioria dos veículos que se fazem hoje, que são de combustão, "não se poderão fabricar na Europa a partir de 2035 e, provavelmente, este prazo ainda será encurtado. "Portanto, o que hoje se faz no setor automóvel tem 10 anos de vida". O desenvolvimento de veículos e de peças demora alguns anos e, por isso, "algumas coisas que hoje estamos a desenvolver terão muito poucos anos de vida", frisou.



No seu entender, há um grande desafio no salto para uma nova tecnologia, que é certamente elétrica nos carros de passageiros e de hidrogénio para os veículos pesados e coletivos. "O Norte e Viana do Castelo estão numa posição interessante, o que fabricam são sistemas eletrónicos, e mesmo que o automóvel seja um computador de quatro rodas continuarão a ser quatro rodas de borracha, interiores e eletrónica, por isso com exceção dos sistemas de escapes da Faurecia em Bragança, que merece a nossa atenção, tudo o resto é tecnologia que pode ser do automóvel do futuro".



Há uma grande experiência colaborativa entre centros de I&D das empresas, fruto de investimento estrangeiro, e os politécnicos e as universidades neste desígnio tecnológica que supõe I&D, formação e qualificação dos recursos. "As pessoas vão ser um material, vão ser disputadas, por isso terá de haver uma política de imigração."



A pegada de carbono da atividade industrial vai ser também um fator de localização e Viana do Castelo poderá ser um dos primeiros sítios em Portugal com "um mix de energia, com uma grande carga de sustentabilidade a aproximar-se dos 100% sobretudo quando os três moinhos eólicos passarem a 50 ou a 100, quando se multiplicarem e se tiver uma das maiores estações offshore da Europa".



O líder da CCDR-N referiu ainda a importância da robotização, da digitalização e da indústria circular, tendências que transformarão não só as empresas e o emprego mas os parques industriais.





Leia Também Viana do Castelo será neutra em carbono em 2027